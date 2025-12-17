„A hírre összeomlottam” – Nagy bánat érte Csongrádi Katát Amerikában

Csongrádi Kata közel hat hetet töltött Amerikában: Miami, Sarasota Safety Harbor, New Jersey, Windsor, Toronto… Óriási sikerrel lépett fel mindenütt, vendéglátói a tenyerükön hordozták. A nagy örömbe azonban beleszólt a gyász: szeptember 30-án vette hírül, hogy pótanyukája, Mammarika, azaz Medgyesi Mária, ahogy ő mondja: „új otthonába költözött”. Eddig nem beszélt az amerikai út e szomorú állomásáról, de most a Borssal megosztotta fájdalmát.

Csongrádi Kata Medgyesi Máriával (Fotó: Bors)

Medgyesi Mária 16 éves koromtól kezdve fogta a kezem. Együtt turnéztunk Finnországban, együtt öltöztünk az Operettben, mindig nagy szeretettel volt irántam. Amikor 2012-ben édesanyám elment, ő törődött velem. Ő lett Mammarika, megint volt valaki, aki azt mondta: szeretlek, kislányom. Jött az előadásaimra, anyák napját ünnepeltünk, húsvétot-karácsonyt, tényleg olyan volt nekem, mint a mamám.

Medgyesi Mária kiváló drámai és operettszínésznő volt, 1966-tól a Fővárosi Operettszínház primadonnája, később tanára. Mielőtt Csongrádi Kata elutazott Amerikába, már beteg volt. A két művésznő elbúcsúzott egymástól, Kata vívódott, egyáltalán útnak induljon-e így, de Mammarika határozottan kérte: menjen, tegye, ami a dolga.

Amikor Floridában megtudtam, hogy elment, vége volt a világnak! Az ő áldásával indultam erre az útra, de a hírre összeomlottam, képtelen voltam abbahagyni a sírást

– emlékszik Csongrádi Kata. A Facebookon is elköszönt Mammarikától.

„103 ezren jeleztek vissza együttérzéssel, szeretettel, minden módon. Ez megdöbbentett és gyógyírt jelentett a fájdalomra. A vendéglátóim is mindent megtettek, hogy ne érezzem magam árvának, két család is jelképesen örökbefogadott, biztosítottak róla, hogy náluk mindig családtag leszek, alig akartak elengedni.”

Kata úgy gondolta, Mammarika is azt akarná, hogy vállalt fellépéseit teljesítse. Eltemette szívében a bánatot és slágerestjeivel, meditációs estjével és torontói verses műsorával elvitte a kint élő magyaroknak a magyar szót, érzést, átadott egy darabot a szívéből és az óhazából.

Csongrádi Katát állva ünnepelte a közönség Safety Harborban is (Fotó: Csongrádi Kata)

A legnagyobb sikert mindenütt a Papírszavak című saját szerzeményével aratta.

Az emberek átérzik, hogy a technika világában mennyire fontos a személyes kapcsolat, találkozás, az, hogy fizikailag is megfogjuk egymás kezét. Felértékelődött az együtt töltött idő, a valódi érzések

– ad magyarázatot erre Csongrádi Kata, akit hazatérése után rengeteg fellépés várt: adventi műsorok, jótékonysági est hátrányos helyzetű gyermekek javára, tévé- és rádiófelvételek.