„Nem vagyok romantikus alkat” – így hozta össze egyedül Aurelio a lánykérést

Aurelio megkérte kedvese, Niki kezét. A kérdés nemcsak szerelmének volt meglepetés, hanem a családnak is, hiszen az énekes senkinek sem számolt be a tervéről.

Aurelio megkérte Niki kezét (fotó: Tények)

Így hozta össze egyedül a lánykérést Aurelio

A lánykérés saját műsorának utolsó részében, meghitt közegben történt, és gyermeke édesanyja természetesen igent mondott. Aurelio egy interjúban mesélt arról, hogyan állt össze a fejében a terv, és mit szóltak mindehhez a szerettei.

Azt tudni kell rólam, hogy nem vagyok nagyon romantikus alkat

- mondta, majd hozzátette, szerinte mindenki életében eljön az a pillanat, amikor letérdel valaki előtt, és ő már régóta tudta, hogy egyszer megkéri Niki kezét.

Az utolsó adás előtt már tudta, hogy nem lesz több forgatás, de szerette volna, ha a nézők is láthatják ezt a különleges alkalmat.

Nemcsak azért, mert a gyermekem anyja, hanem mert egy nagyon jó társ

- mondta kedveséről.

Arra a kérdésre, hogyan sikerült titokban tartania a tervet, elárulta: mindössze egyetlen szerkesztővel beszélte meg a részleteket, valamint Niki édesanyjának szólt. Rajtuk kívül senki sem tudott a készülő lánykérésről. Ez azonban nehézségekkel is járt - a gyűrűsdoboz mérete is problémát okozott, ezt próbálta folyamatosan rejtegetni.

Nagyon bonyolult folyamat volt, de hála Istennek sikerült úgy megkérnem a kezét, hogy semmit sem sejtett

- mondta, a Tények-nek adott interjújában kiemelve: szerinte a reakciókból is látszott, mekkora meglepetés volt az egész.

Mikor lesz Aurelio esküvője?

A pár nem szeretné elsietni az esküvőt, így egyelőre nincs kitűzött időpont. A szervezés komoly feladat, de Aurelio tervei szerint egy-két éven belül sor kerülhet az ünnepségre. Nikivel két éve alkotnak egy párt - a valóságshow sztát még a börtönben tudta meg, hogy édesapa lesz. Ma már közösen nevelik kislányukat, Sofit, és Aurelio büntetésének letöltése után azonnal családapaként kezdte új életét.

Kislányuk a lánykéréskor nem sokat szólt, de annyit azért elmondott édesapjának: „neki kell a gyűrű”. Szépnek tartotta az ékszert, és Aurelio szerint kifejezetten jó ízlése van, hiszen folyamatosan dicsérte anyukája gyűrűjét.