„Nem vagyok romantikus alkat” – így hozta össze egyedül Aurelio a lánykérést

Aurelio megkérte kedvese, Niki kezét. A kérdés nemcsak szerelmének volt meglepetés, hanem a családnak is, hiszen az énekes senkinek sem számolt be a tervéről.
A lánykérés saját műsorának utolsó részében, meghitt közegben történt, és gyermeke édesanyja természetesen igent mondott. Aurelio egy interjúban mesélt arról, hogyan állt össze a fejében a terv, és mit szóltak mindehhez a szerettei.
Azt tudni kell rólam, hogy nem vagyok nagyon romantikus alkat
- mondta, majd hozzátette, szerinte mindenki életében eljön az a pillanat, amikor letérdel valaki előtt, és ő már régóta tudta, hogy egyszer megkéri Niki kezét.
Az utolsó adás előtt már tudta, hogy nem lesz több forgatás, de szerette volna, ha a nézők is láthatják ezt a különleges alkalmat.
Nemcsak azért, mert a gyermekem anyja, hanem mert egy nagyon jó társ
- mondta kedveséről.
Arra a kérdésre, hogyan sikerült titokban tartania a tervet, elárulta: mindössze egyetlen szerkesztővel beszélte meg a részleteket, valamint Niki édesanyjának szólt. Rajtuk kívül senki sem tudott a készülő lánykérésről. Ez azonban nehézségekkel is járt - a gyűrűsdoboz mérete is problémát okozott, ezt próbálta folyamatosan rejtegetni.
Nagyon bonyolult folyamat volt, de hála Istennek sikerült úgy megkérnem a kezét, hogy semmit sem sejtett
- mondta, a Tények-nek adott interjújában kiemelve: szerinte a reakciókból is látszott, mekkora meglepetés volt az egész.
A pár nem szeretné elsietni az esküvőt, így egyelőre nincs kitűzött időpont. A szervezés komoly feladat, de Aurelio tervei szerint egy-két éven belül sor kerülhet az ünnepségre. Nikivel két éve alkotnak egy párt - a valóságshow sztát még a börtönben tudta meg, hogy édesapa lesz. Ma már közösen nevelik kislányukat, Sofit, és Aurelio büntetésének letöltése után azonnal családapaként kezdte új életét.
Kislányuk a lánykéréskor nem sokat szólt, de annyit azért elmondott édesapjának: „neki kell a gyűrű”. Szépnek tartotta az ékszert, és Aurelio szerint kifejezetten jó ízlése van, hiszen folyamatosan dicsérte anyukája gyűrűjét.
A tévés szerint kapcsolatuk kulcsa a feltétel nélküli szeretet. Többször hangsúlyozta, hogy nehéz természetű embernek tartja magát, de számára a szeretet és a szerelem a legfontosabb.
Ha engem nem szeretsz tiszta szívből és feltétel nélkül, akkor ez valószínűleg nem fog jól működni
- fogalmazott. Úgy látszik, Nikitől megkapja ezt a feltétel nélküli szeretetet, és amíg csak lehet, maga mellett szeretné tudni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.