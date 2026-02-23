Példátlan segítség - Összefogtak sztárjaink a tűzvészben otthontalanná vált Agárdi Szilviért

2026 januárjában tragikus hír rázta meg az országot: Agárdi Szilvi énekesnő és családja otthona a hajnali órákban kigyulladt és a lángok pusztítása miatt lakhatatlanná vált. A látásában korlátozott énekesnőért Pintér Tibor vezetésével összefogott a hazai művészvilág és ma délután jótékonysági koncerttel járultak hozzá a több millió forintos károk helyrehozatalához.
Agárdi Szilvi énekesnőért és családjáért megható összefogás eredményeként ma délután a Nemzeti Lovas Színházban jótékonysági gála került megrendezésre Pintér Tibor Tenya kezdeményezésével. Az esemény egy valóban példátlan összefogás eredményeként a színház társulatán túl olyan vendégművészeket is színpadra hívott, mint Tóth Gabi, Opitz Barbi, Gergely Róbert, Veréb Tamás és Papp Máté Bence táncművész. Agárdi Szilvi számára nem is volt kérdés, ő maga is énekelni fog, mi több, lóháton tette azt.
Elmondani nem tudom, mennyire sokat jelent nekem ez a kezdeményezés és összefogás. De bevallom, tanulnom is kell az elfogadásnak ezt a szintjét, hiszen eddig én magam jótékonykodtam, abban van gyakorlatom, a másik oldalon már kevésbé. De nagyon jól esett, amikor Pintér Tibor felhívott és kész tények elé állított, hogy egy ilyen eseménnyel szeretnének segíteni. És hogy ennyi művész, barát beállt a kezdeményezés mögé
– mesélte a Bors újságírójának, aki az eseményen megnyitója előtt beszélgetett az énekesnővel.
A lángok gyorsan elterjedtek januárban, a családnak menekülnie kellett a hajnali órákban és bár a legfontosabb, az életük megmenekült, Agárdi Szilviék háza leégett. Édesapja éber meglátásának köszönhetően jutott ki mindenki épségben az épületből, még a macska is megmenekült. A leégett ingatlanban rengeteg emlék és ingóság odaveszett, a lakásból maradt rész pedig a vezetékek megrongálódása és a füst miatt alkalmatlanná vált a lakhatásra. Szilvi és párja albérletbe kényszerültek. A tűzeset híre gyorsan elterjedt, és nemcsak együttérzést, hanem az összefogás jegyében érkező segítségnyújtást váltott ki: rajongók és ismerősök sorra ajánlották fel támogatásukat, akár tárgyi adományokkal vagy szívhez szóló üzenetekkel.
Sajnos a nehézségek nemcsak támogatást hoztak magukkal, hanem pletykákat és kétes vádakat is. Egyesek azt állították, hogy a ház valójában nem is égett le, vagy hogy édesapja szándékosan okozta a tüzet. Szilvi ezekre a híresztelésekre reagálva egy videóban részletesen megmutatta a leégett ingatlant, bejárva a romos helyiségeket, és világossá tette: az otthon lakhatatlan; nincs áram, víz vagy fűtés, és a falak mélyen magukba szívták a füstöt. A félreértések eloszlatása mellett az énekesnő felhívta a figyelmet azokra az esetekre is, amikor idegenek a tragédiát kihasználva saját bankszámlájukra kezdtek pénzt kérni az emberek nevében – ez ellen rendőrségi feljelentést is tett. Szilvi hangsúlyozta: soha nem kértek pénzt közvetlenül, és minden valótlan híresztelés csak rontja a közös erőfeszítést.
A nehéz helyzetre válaszul a művészvilág és a kulturális élet összefogott, melynek eredményeként egy teltházas, magas színvonalú és rendkívül színes gálaműsort kaptak a segíteni kívánó nézők Pintér Tibor Lovas Színházában. A jótékonysági gála bevételét közvetlenül a család számára ajánlják fel, illetve a fellépők is ingyen vállalták a részvételt, hogy ezzel is hozzájáruljanak a rehabilitációhoz és az újjáépítéshez. Ez a kivételes összefogás nemcsak anyagi segítséget jelent a családnak, hanem jó példája arra, hogy mekkora ereje van a közösségnek és a szakmai környezet milyen támogatást tud nyújtani egy váratlanul bajba jutott személy számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.