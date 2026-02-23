Példátlan segítség - Összefogtak sztárjaink a tűzvészben otthontalanná vált Agárdi Szilviért

2026 januárjában tragikus hír rázta meg az országot: Agárdi Szilvi énekesnő és családja otthona a hajnali órákban kigyulladt és a lángok pusztítása miatt lakhatatlanná vált. A látásában korlátozott énekesnőért Pintér Tibor vezetésével összefogott a hazai művészvilág és ma délután jótékonysági koncerttel járultak hozzá a több millió forintos károk helyrehozatalához.

Agárdi Szilvi több dallal is szerette volna meghálálni az összefogást – lóháton is bemutatta kivételes tehetségét (Fotó: Bánkúti Sándor)

Agárdi Szilvi nem tud eléggé hálás lenni

Agárdi Szilvi énekesnőért és családjáért megható összefogás eredményeként ma délután a Nemzeti Lovas Színházban jótékonysági gála került megrendezésre Pintér Tibor Tenya kezdeményezésével. Az esemény egy valóban példátlan összefogás eredményeként a színház társulatán túl olyan vendégművészeket is színpadra hívott, mint Tóth Gabi, Opitz Barbi, Gergely Róbert, Veréb Tamás és Papp Máté Bence táncművész. Agárdi Szilvi számára nem is volt kérdés, ő maga is énekelni fog, mi több, lóháton tette azt.

Elmondani nem tudom, mennyire sokat jelent nekem ez a kezdeményezés és összefogás. De bevallom, tanulnom is kell az elfogadásnak ezt a szintjét, hiszen eddig én magam jótékonykodtam, abban van gyakorlatom, a másik oldalon már kevésbé. De nagyon jól esett, amikor Pintér Tibor felhívott és kész tények elé állított, hogy egy ilyen eseménnyel szeretnének segíteni. És hogy ennyi művész, barát beállt a kezdeményezés mögé

– mesélte a Bors újságírójának, aki az eseményen megnyitója előtt beszélgetett az énekesnővel.

Pintér Tenya számára nem volt kérdés, a tettek mezejére kell lépni (Fotó: Bánkúti Sándor)

Agárdi Szilviék háza lakhatatlanná vált

A lángok gyorsan elterjedtek januárban, a családnak menekülnie kellett a hajnali órákban és bár a legfontosabb, az életük megmenekült, Agárdi Szilviék háza leégett. Édesapja éber meglátásának köszönhetően jutott ki mindenki épségben az épületből, még a macska is megmenekült. A leégett ingatlanban rengeteg emlék és ingóság odaveszett, a lakásból maradt rész pedig a vezetékek megrongálódása és a füst miatt alkalmatlanná vált a lakhatásra. Szilvi és párja albérletbe kényszerültek. A tűzeset híre gyorsan elterjedt, és nemcsak együttérzést, hanem az összefogás jegyében érkező segítségnyújtást váltott ki: rajongók és ismerősök sorra ajánlották fel támogatásukat, akár tárgyi adományokkal vagy szívhez szóló üzenetekkel.