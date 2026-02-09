Tisztázta a vádakat Agárdi Szilvi a tűzesetről - az énekesnő megmutatta családja leégett házát

Megszólalt Agárdi Szilvi, miután egyre több pletyka terjed a házukat érintő tűzesetről. Az énekesnő most videóban mutatta meg a leégett családi házat, és elárulta honnan indultak el a pusztító lángok.

Agárdi Szilvi megszólalt a családját érő vádakkal kapcsolatban. / Fotó: Máté Krisztián

Tisztázta a tűzesetről szóló pletykákat Agárdi Szilvi

Az énekesnő családja egyre több váddal néz szembe a pusztító tűzeset után, melyek szerint valójában nem is égett le házuk vagy édesapja direkt gyújtotta fel azt. Most egy videóban mutatta meg, milyen állapotban van otthonuk.

Ebből a helységből indult el a tűz, itt van fölötte a szobánk... látjátok is, hogy a mennyezetet is elég csúnyán elkapta. Hát ide most nem tudok bemenni, mert érzem a lábammal, hogy tele van törmelékkel.

- mondta Szilvi, miközben egy földszinti kiégett helység felé sétált.

Ez egy másik szoba, ugye említettem egy videóban, hogy lakhatatlan az ingatlan, nincs víz, nincs fűtés, nincsen áram. Az újságok azt írták sajnos, hogy porig égett, hát mi ezt sosem mondtuk.

Az énekesnő a villanykapcsolókat és csapot állítva bizonyította, hogy az otthonban egyáltalán nincs áram és víz. Mindeközben egy hőmérőt is megmutatott, amely 5 fok körüli hőmérsékletet jelzett a házban.

Hát akik azt mondják lakható, én nagyon szívesen megvendégelem őket itt egy éjszakára, csak itt egy kicsit hűvöske lesz.

- tette hozzá az énekesnő.

Szilvi elárulta, hogy szerencsére a ház fele megmaradt, de a videó nem adja át azt a füstszagot, amit beittak a falak.

Videójában megköszönte azt az üzenet cunamit, amit az emberektől kapott a tűzeset után. Hozzátette, hogy bankszámlaszámát azért osztották meg nyilvánosan, mert már nem tudtak a rengeteg segítségnyújtó felkeresésre válaszolni egyesével.

Persze tudom, hogy vannak, akiknek könnyebb álprofillal, név nélkül, profilkép nélkül mindenféle badarságot, csacsiságot pletykálni, terjeszteni, de én azt mondom, hogy akkor nyugodtan keressenek fel, kérdezzenek meg, vagy beszélgessünk, hogy megismerjenek egy kicsit, és meglássák a mi nézőpontunkat. Tovább megyek, az is terjed, hogy mi pénzt kérünk az emberektől. Mi ilyet soha nem csinálnánk, hogy ráírogatunk másokra, mert egy banda alakult konkrétan, aki a profilképünket, a nevemet, a családom neveit felhasználva írogat másoknak, hogy kölcsönkérjen pénzt.

Szilvi elárulta, hogy a rendőrségen feljelentést tett azok ellen, akik nevükkel és képeikkel visszaéltek. Végül figyelmeztette követőit arra, hogy ne higgyenek a pletykáknak.