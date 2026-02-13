Szakértő elemezte Stohl Andrást: vajon valódi szerelmet találhat A Nagy Ő-ben?

Hamarosan véget ér a TV2 népszerű párkereső realityje, ahol hetek óta izgulhatunk a kegyekért vívott harcban. A Nagy Ő idei évadában Stohl András keresi az igazit a kamerák előtt. A műsor különleges dinamikája és a rózsaceremóniák feszültsége minden nézőt a képernyő elé szegezett. Felmerül azonban a kérdés: vajon a mesterséges környezetben született vonzalom kitart-e a való életben is? Ennek jártunk utána Dr. Makai Gábor pszichológus segítségével, aki rávilágított a show mögötti lélektani folyamatokra és a választás nehézségeire.

A Nagy Ő Stohl András főszereplésével hatalmas siker (Fotó: Kovács Dávid)

A Nagy Ő és a választás súlya: frusztráló a bőség zavara?

A TV2 nagysikerű produkciója, A Nagy Ő keretein belül idén az ország egyik legismertebb színész-műsorvezetője, Stohl András próbált szerencsét a szerelemben. A formátum lényege, hogy egyetlen vágyott férfi kegyeiért húsz hölgy küzd meg, miközben minden héten egy szimbolikus rózsaceremónia dönti el, ki maradhat versenyben. A döntő napján azonban már csak a végső választás számít, ami nemcsak érzelmi, de pszichológiai szempontból is óriási teher. Dr. Makai Gábor szerint ez a szituáció egyszerre hízelgő és rendkívül megterhelő a férfi számára:

Tulajdonképpen hízelgő, ha valakinek háreme van, de azért alapvetően ott van a férfiban egy nyomás, nemcsak hogy választania kell, hanem jól is kell választania. Igazából próbál majd az érzelmeire és az érzéseire is hagyatkozni, és a döntését, befolyásolja, az is, hogy kit mennyire tudott megismerni. Ez frusztráló, hisz sok nőre kell figyelni, sok nőnek a gondolatait tovább kell vinni, rá kell hangolódni, ez egy nehezítő tényező. Nem csak egy személynél kell eldönteni, hogy igen vagy nem, hanem meg kell ismerni az összes nőt ahhoz, hogy őszintén azt lehessen mondani, hogy igen ő lesz az igazi.

A szakértő rávilágított, hogy a bőség zavara és a folyamatos fókuszváltás megnehezíti a valódi mélyülést. A döntéshozatal során a főhősnek nemcsak a saját vágyaival, hanem a versenyhelyzet okozta feszültséggel is meg kell küzdenie.

A műsor csak az előjáték?

Sokan kritizálják a formátumot, mondván, hogy a luxuskörülmények és a szervezett randevúk nem tükrözik a hétköznapokat. A pszichológus véleménye szerint a televíziós keretek között megszülető „igen” még korántsem jelent végleges elköteleződést, csupán egy esélyt a folytatásra. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a stáb és a fények eltűnnek, és marad a két ember a maga valóságában.

Azt gondolom, pszichológusként, hogy ez az »igen ő lesz az«, ez csak az előszobája a kapcsolatnak. Ez az egész műsor a kapcsolat előszobája. Talán arra jó lesz, hogy kapjanak mindketten egy zöld utat arra, hogy megszokott szerepekben, nem mesterséges környezetben megismerjék vagy kiismerjék a másikat. Tehát csak mindezek után tudja majd azt mondani András, hogy »igen ő lesz az«. A valósága, a pszichológiája, az egész műsornak az az, hogy csak feltételesen tudja azt mondani, hogy meg van a nagy ő. A feltételes mód viszont ott marad egészen addig, amíg ki nem ismerik egymást a kamerákon kívül

- árulta el a szakember. Ebből is látszik, hogy a képernyőn látott románc egyfajta "zöld lámpa" a hétköznapi randevúzáshoz. A műsor bár biztosítja az alapot, de a tartalommal való megtöltés már a páros feladata lesz a külvilágban.