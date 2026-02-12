Kiara Lord kitálalt: megszelídítheti őt Stohl András?

A TV2 nagysikerű társkereső realityje, A Nagy Ő, idén Stohl András főszereplésével igazi szenzáció lett. A műsorban különböző karakterű hölgyek versengenek a színész-műsorvezető kegyeiért. Az egyik legmarkánsabb személyiség kétségtelenül Kiara Lord, aki már a kezdetektől fogva felkeltette a nézők, és András figyelmét. A rajongók hamarosan nyomozásba kezdtek és kiderült: Kiara korábban már mesélt magáról Lakatos Leventének egy közös könyvükben, és a benne leírt vallomások újra a középpontba kerültek, Dr. Makai Gábor pszichológus szakértő véleményével kiegészítve.

Kiara Lord Stohl András kegyeiért küzd (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Kiara Lord tényleg kezelhetetlen?

Kiara Lord könyvbeli nyilatkozatai alaposan felkavarták az állóvizet a műsor körül, különösen azok a részek, amelyek a párkapcsolati elvárásait és a személyiségét boncolgatták. A nézők és a kommentelők egyaránt értetlenül álltak azelőtt, hogy valaki ennyire konkrét és szilárd elvekkel hogyan tud részt venni egy olyan műsorban, ahol a férfi a „főnök”.

Soha nem állítottam magamról, hogy egyszerű eset lennék, viszont megszelídíthetetlennek sem érzem magamat. Való igaz, ha valamilyen sérelem ér, dupla akkora erővel vágok vissza, makacs vagyok, de eközben tényleg szerelemmel szeretek.

Ez a beismerés rávilágít Kiara összetett személyiségére: bár makacs és határozott, a szeretet és a szerelem képes lágyítani a kemény külsőn. A kijelentés után sokan elgondolkodtak: vajon Stohl Andrásnak sikerülhet-e kihoznia belőle ezt a lágyabb oldalt a kamerák előtt?

Stohl András megszelídítheti a magyar felnőttfilmest? (Fotó: TV2)

Pszichológiai szempontból – miért vonzó a verseny?

Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen, a külsőségekre és a versengésre épülő műsor milyen hatással van a résztvevők önbizalmára és pszichéjére. Dr. Makai Gábor pszichológus szakértő a helyzetet elemezve érdekes meglátásokkal szolgált arról, mi motiválhat egy nőt egy ilyen szituációban.

A nő tulajdonképpen, az elején izgatott, ez egy izgalmas dolog: na majd én megmutatom, na majd én megszerzem stb. A nőben tehát az önbizalom nem csökken, sőt, egy ilyen fura izgalom lesz a nőben. Hosszú távon viszont ez nem feltétlen marad így.

Ez a szakértői vélemény megmagyarázza, miért vállalják a nők a rivalizálást egyetlen férfi kegyeiért: a kezdeti adrenalin, a bizonyítási vágy és az önbizalom növelése mind szerepet játszanak a döntésben. Ugyanakkor a pszichológus arra is felhívja a figyelmet, hogy ez az izgalom hosszú távon nem feltétlenül tartható fenn a műsor keretein belül.