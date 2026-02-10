„Hízelgő az, ha valakinek háreme van” – Ilyen A Nagy Ő egy szakértő szemével

A TV2 sikerműsora, A Nagy Ő legújabb évadában tucatnyi gyönyörű és elszánt nő küzd egyetlen férfi szívéért, ez a férfi pedig nem más, mint Stohl András. Ebben a mesterségesen felépített környezetben a lányoknak minden gátlásukat le kell vetkőzniük, hogy kitűnjenek a tömegből és elnyerjék a kiválasztott kegyeit. Dr. Makai Gábor pszichológus segítségével most feltárjuk, mi zajlik a színfalak mögött, amikor a hagyományos udvarlási rituálék a fejük tetejére állnak. A szakértő rávilágít arra, miként hat ez a szokatlan dinamika a férfi és a női lélekre.

Stohl András Nagy Ő lett (Fotó: Mediaworks)

A Nagy Ő összetettebb, mint gondolnánk

A szakember szerint a nézők számára éppen a megszokott társadalmi normák felrúgása teszi izgalmassá a látottakat. Ez a helyzet azonban komoly belső feszültséget generálhat a szereplőkben, ha nem kezelik tudatosan a helyzetet. A pszichológus így vélekedik a felborult dinamikáról:

Alapvetően nem azért izgalmas a műsor, mert a nő küzd a férfiért. A néző azzal szembesül, hogy felborul az a megszokott kapcsolati dinamika, az a megszokott szereposztás, ami belénk van kódolva: hogy mit szabad, hogy szokták, mi a jó, mi a rossz, mit kell... Tehát valahogy az ember ezen a szűrön keresztül nézi ezt a műsort, és ezáltal ugye érdekessé válik, hogy ebből mi fog kibontakozni. Én arra szeretnék rávilágítani, hogy ha nem tudatosul a férfiban és a nőben az, hogy itt most egy más szereposztás van, és nem értik meg a bennük keletkező érzéseket, akkor az a kapcsolat, ami ott hirtelen létrejön, az hosszú távon vakvágányra futhat. Itt arra gondolok, hogy tulajdonképpen a férfi, a passzív fél egy picit hátradől, de nézi a hódolókat. Az evolúciós pszichológia azt mondja, hogy a kezdeményezés, a küzdelem, a versengés az a férfinak az önértékelését erősíti, és hogyha nem ők azok, akik küzdenek, akkor bizony van egy ilyen értéktelenség érzése a férfinak. Ez egy belső feszültséget tud létrehozni.

A szakértő szavai rávilágítanak arra, hogy a férfi önbecsülése komoly csorbát szenvedhet, ha kiveszik a kezéből az irányítást. A passzivitás nemcsak a pillanatnyi közérzetet, hanem a későbbi kötődés minőségét is meghatározza.