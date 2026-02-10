„Hízelgő az, ha valakinek háreme van” – Ilyen A Nagy Ő egy szakértő szemével

A TV2 sikerműsora, A Nagy Ő legújabb évadában tucatnyi gyönyörű és elszánt nő küzd egyetlen férfi szívéért, ez a férfi pedig nem más, mint Stohl András. Ebben a mesterségesen felépített környezetben a lányoknak minden gátlásukat le kell vetkőzniük, hogy kitűnjenek a tömegből és elnyerjék a kiválasztott kegyeit. Dr. Makai Gábor pszichológus segítségével most feltárjuk, mi zajlik a színfalak mögött, amikor a hagyományos udvarlási rituálék a fejük tetejére állnak. A szakértő rávilágít arra, miként hat ez a szokatlan dinamika a férfi és a női lélekre.
A szakember szerint a nézők számára éppen a megszokott társadalmi normák felrúgása teszi izgalmassá a látottakat. Ez a helyzet azonban komoly belső feszültséget generálhat a szereplőkben, ha nem kezelik tudatosan a helyzetet. A pszichológus így vélekedik a felborult dinamikáról:
Alapvetően nem azért izgalmas a műsor, mert a nő küzd a férfiért. A néző azzal szembesül, hogy felborul az a megszokott kapcsolati dinamika, az a megszokott szereposztás, ami belénk van kódolva: hogy mit szabad, hogy szokták, mi a jó, mi a rossz, mit kell... Tehát valahogy az ember ezen a szűrön keresztül nézi ezt a műsort, és ezáltal ugye érdekessé válik, hogy ebből mi fog kibontakozni. Én arra szeretnék rávilágítani, hogy ha nem tudatosul a férfiban és a nőben az, hogy itt most egy más szereposztás van, és nem értik meg a bennük keletkező érzéseket, akkor az a kapcsolat, ami ott hirtelen létrejön, az hosszú távon vakvágányra futhat. Itt arra gondolok, hogy tulajdonképpen a férfi, a passzív fél egy picit hátradől, de nézi a hódolókat. Az evolúciós pszichológia azt mondja, hogy a kezdeményezés, a küzdelem, a versengés az a férfinak az önértékelését erősíti, és hogyha nem ők azok, akik küzdenek, akkor bizony van egy ilyen értéktelenség érzése a férfinak. Ez egy belső feszültséget tud létrehozni.
A szakértő szavai rávilágítanak arra, hogy a férfi önbecsülése komoly csorbát szenvedhet, ha kiveszik a kezéből az irányítást. A passzivitás nemcsak a pillanatnyi közérzetet, hanem a későbbi kötődés minőségét is meghatározza.
A biológiai folyamatok szintjén is komoly akadályokba ütközhet egy ilyen jellegű párkeresés. Ha a hódítás ösztönös folyamata elmarad, az agy jutalmazási rendszere egyszerűen nem kapcsol be megfelelően. A pszichológus szerint ez a hiányállapot a kapcsolat elmélyülésének legfőbb gátja:
Hosszú távon, amikor csak a nő küzd, és neked ilyen szerepet nem osztanak, akkor egy idő után elveszik az érdeklődés. Nem szabadul fel elég dopamin, ami mélyítené a kötődést, az elköteleződést, a vágyat, és az érzelmeket. És ez nagyon fontos, hogyha ez így nem mélyül, már pedig a szerepből adódóan kisebb valószínűséggel mélyül, akkor gyenge lábakon áll az a kapcsolat. Érzelmileg tehát nem tud mélyülni az a férfi, aki egy ilyen szerepben van, és ez lenne az alapja, a gyökere egy kapcsolatnak.
Kutatások is alátámasztják, hogy a küzdelem nélküli siker gyakran csak tiszavirág életű vonzalmat szül. A férfi érzelmi elköteleződése tehát szoros összefüggésben áll azzal az energiával, amit a hódításba fektetett.
Míg a férfiaknál az önbizalom csökkenése a jellemző, a nőknél egyfajta kezdeti eufória tapasztalható, amikor ők veszik át az irányítást. Ez a hatalmi pozíció azonban hamar átfordulhat bizonytalanságba és méltatlan helyzetek sorozatába. A szakértő így elemzi a hölgyek belső világát:
A nő mit él meg egy ilyen helyzetben? Van ebben az elején egy izgalom, hogy na majd én megmutatom, na majd én felkeltem az érdeklődését, végre most én vagyok a vadász, irányító, kontroll van a kezemben, rajtam múlik most minden. Ez egy ilyen fura izgalmat tud létrehozni szerintem minden nőben, ami az elején az ő önbizalmát növeli. Mivel ő kommunikál, ő kezdeményez, ez egy önbizalomhoz vezet, majd közép-hosszú távon létrejön egy frusztráció, hogy elég jó vagyok-e, átcsap az egész egy bizonytalanságba, mit kell ahhoz még nekem mutatni, tenni, hogy ő valójában akarjon tőlem valamit. Ez a frusztráció és a bizonytalanság hosszú távon ki fog alakulni, de csak az egyoldalúság miatt, mert kevésbé van passzivitás, kevésbé tudok válaszokat kapni, ezért fokozódik bennem a bizonytalanság.
A nők tehát egy ponton túl kiszolgáltatottnak érezhetik magukat a folyamatos bizonyítási kényszer miatt. Az egyoldalú erőfeszítés végül felemészti a lelkesedést.
Végül nem szabad elfelejtenünk Andrást sem, akire óriási nyomás nehezedik a hatalmas kínálat miatt. Bár a külső szemlélőnek ez irigylésre méltó helyzetnek tűnhet, a döntéshozatal felelőssége és a folyamatos figyelem megosztása lelkileg megterhelő.
Hízelgő az, hogyha valakinek háreme van, értsen mindenki jól, de azért alapvetően ott van a férfiban az a nyomás, hogy neki nemcsak hogy választani kell, hanem jól is kell választania. Ő igazából próbál majd az érzelmeire és az érzéseire is hagyatkozni, hogy kit válasszon, és a döntését alapvetően sok minden befolyásolja. Tehát ez frusztráló, hogy sok nőre kell figyelni, ez egy nehezítő tényező.
A szakértői vélemény alapján tehát látható, hogy a műsor csillogása mögött komoly belső harcok dúlnak. A műsor sikere talán éppen abban rejlik, hogy ezeket a mélyen emberi és ösztönös konfliktusokat hozza felszínre a kamerák előtt. De, ha valakit, akkor Stohl Andrást nem féltjük attól, hogy tapasztalt férfiként és színészként ne tudna úrrá lenni a lelki nehézségeken, amivel egy ilyen újfajta helyzet jár.
