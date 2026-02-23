Stohl legnagyobb pillanatai: ki lesz a következő Nagy Ő?

Rengetegen követték A Nagy Ő újabb évadját, amelyben a népszerű színész-műsorvezető, Stohl András igyekezett párt találni magának. A képes összeállítást a hot! magazinban is olvashatják: mutatjuk az emlékezetes pillanatokat!

Stohl Andrásból Buci herceg lett A Nagy Ő-ben

Fotó: hot! magazin/ TV2

Buci herceg lett A Nagy Ő-ben

A beköltözés rengeteg emlékezetes pillanatot okozott, de talán az egyik legszürreálisabb az volt, amikor megérkezett Princess Szabina. Andrást szinte lesokkolta a lány lelkesedése, de úriemberhez méltóan letérdelt a hercegnő előtt, aki ráaggatta a Buci herceg becenevet. A kalandjuk azonban nem tartott sokáig, a Nagy Ő ugyanis már az első napon hazaküldte Szabinát.

Gina egy randin jobban megnyílt

Fotó: hot! magazin/ TV2

Megtört a jég

Sokan Jégkirálynőnek nevezték Ginát, a szőke ciklont, aki a műsor első felében kifejezetten nehezen nyílt meg András előtt. A piknikes randin azonban valami megváltozott: Gina elérzékenyülve mesélt a kisfiáról, és megmutatta az igazi énjét.

Éva hamar elvarázsolta Andrást

Fotó: hot ! magazin/ TV2

Váratlan fordulat

Már több napja zajlott a műsor, amikor egyszer csak megjelent Éva, akinek első pillanatban sikerült lehengerelnie a színészt. A lányok közül többen is megijedtek a magas szőke bombázótól, de végül befogadták maguk közé.

Kriszta tudta, mi kell Stohlnak

Fotó: hot! magazin/ TV2

Nem sikerült a tanácsadás

Az egyik rózsaceremónia előtt Kriszta kapott egy lehetőséget, Lékai-Kiss Ramóna helyett ő adhatott a Nagy Ő-nek tanácsokat a lányokkal kapcsolatban. Ez azonban nem jött össze, mert Kriszta olyannyira elvarázsolta Andrást a megjelenésével, hogy a színésznek a szava is elállt.

András Kiara Lordnak adta át a fehér rózsát

Fotó: hot! magazin/ TV2

A hatalom rózsája

A műsor történetében először került elő a fehér rózsa, amely azonnal különleges jelentőséget kapott: ez lett a „hatalom rózsája”. András Kiara Lordnak adta át, mert úgy érezte, a lányok közül benne rejlik a legtisztább szándék. A döntés nemcsak bizalmat, hanem komoly felelősséget is jelentett, hiszen ezzel Kiara kiváltságot kapott arra, hogy a rózsaceremónián ő küldjön haza egy lányt.

Kiara bejelentette, hogy nem tud így tovább maradni

Fotó: hot! magazin/ TV2

Játszma mesterfokon

Talán még András sem sejtette, mennyire mélyen érinti Kiarát, amikor más nőknek is udvarol. A lányt annyira megviselte a helyzet, hogy bejelentette: nem tud így tovább maradni, és már a bőröndjét is összepakolta. A drámai pillanatban azonban András utánament, és végül sikerült maradásra bírnia Kiarát.