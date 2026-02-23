Stohl legnagyobb pillanatai: ki lesz a következő Nagy Ő?

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 14:30
Az egész ország izgatottan követte végig a TV2 sikerműsorát, A Nagy Ő-t, amelyben ezúttal hazánk egyik legnépszerűbb színésze, Stohl András kereste a szerelmet. Most megmutatjuk, mely pillanatok voltak a legemlékezetesebbek A Nagy Ő idei évadjából.
Rengetegen követték A Nagy Ő újabb évadját, amelyben a népszerű színész-műsorvezető, Stohl András igyekezett párt találni magának. A képes összeállítást a hot! magazinban is olvashatják: mutatjuk az emlékezetes pillanatokat!

Hot feltöltésA Nagy Ő legnagyobb pillanatai 
Stohl Andrásból Buci herceg lett A Nagy Ő-ben
Fotó: hot! magazin/ TV2

Buci herceg lett A Nagy Ő-ben

A beköltözés rengeteg emlékezetes pillanatot okozott, de talán az egyik legszürreálisabb az volt, amikor megérkezett Princess Szabina. Andrást szinte lesokkolta a lány lelkesedése, de úriemberhez méltóan letérdelt a hercegnő előtt, aki ráaggatta  a Buci herceg becenevet. A kalandjuk azonban nem tartott sokáig,  a Nagy Ő ugyanis már az első napon hazaküldte Szabinát.

Hot feltöltés A Nagy Ő legnagyobb pillanatai 
Gina egy randin jobban megnyílt 
Fotó: hot! magazin/ TV2

Megtört a jég

Sokan Jégkirálynőnek nevezték Ginát, a szőke ciklont, aki a műsor első felében kifejezetten nehezen nyílt meg  András előtt. A piknikes randin azonban valami megváltozott: Gina elérzékenyülve mesélt a kisfiáról, és megmutatta az igazi  énjét.

Hot feltöltés A Nagy Ő legnagyobb pillanatai 
Éva hamar elvarázsolta Andrást 
Fotó: hot ! magazin/ TV2

Váratlan fordulat

Már több napja zajlott a műsor, amikor egyszer csak megjelent Éva, akinek első pillanatban sikerült lehengerelnie a színészt. A lányok közül többen is megijedtek a magas szőke bombázótól, de végül befogadták maguk közé.

Hot feltöltés A Nagy Ő legnagyobb pillanatai 
Kriszta tudta, mi kell Stohlnak 
Fotó: hot! magazin/ TV2

Nem sikerült a tanácsadás

Az egyik rózsaceremónia előtt Kriszta kapott egy lehetőséget, Lékai-Kiss Ramóna helyett ő adhatott a Nagy Ő-nek tanácsokat a lányokkal kapcsolatban. Ez azonban nem jött össze, mert Kriszta olyannyira elvarázsolta Andrást a megjelenésével, hogy a színésznek a szava is elállt.

Hot feltöltés A Nagy Ő legnagyobb pillanatai 
András Kiara Lordnak adta át a fehér rózsát 
Fotó: hot! magazin/ TV2

A hatalom rózsája

A műsor történetében először került elő a fehér rózsa, amely azonnal különleges jelentőséget kapott: ez lett a „hatalom  rózsája”. András Kiara Lordnak adta át, mert úgy érezte, a lányok közül benne rejlik a legtisztább szándék. A döntés nemcsak bizalmat, hanem komoly felelősséget is jelentett, hiszen ezzel Kiara kiváltságot kapott arra, hogy a rózsaceremónián ő küldjön haza egy lányt.

Hot feltöltés A Nagy Ő legnagyobb pillanatai 
Kiara bejelentette, hogy nem tud így tovább maradni
Fotó: hot! magazin/ TV2

Játszma mesterfokon

Talán még András sem  sejtette, mennyire mélyen érinti Kiarát, amikor más nőknek is udvarol. A lányt annyira megviselte a helyzet, hogy bejelentette: nem tud így tovább maradni, és már  a bőröndjét is összepakolta. A drámai pillanatban azonban András utánament, és végül sikerült maradásra bírnia Kiarát.

Hot feltöltés A Nagy Ő legnagyobb pillanatai 
Egy baki megtörte a romantikus hangulatot
Fotó: hot! magazin/ TV2

Óriási baki

A lányok egyik feladata az volt, hogy egy prezentációban mutassák be, miként képzelik el közös jövőjüket Andrással. Kriszta azonban végzetes bakit követett el: egy játékosnak szánt szófordulatba szerette volna beleszőni a Nagy Ő vezetéknevét, ám figyelmetlenségből elírta András nevét. Így született meg a kínos „Megkóstholod” felirat, ami azonnal megtörte a romantikus hangulatot – és finoman szólva sem aratott osztatlan sikert Andrásnál.

Hot feltöltés A Nagy Ő legnagyobb pillanatai 
Forró hangulatú pezsgőfürdőzést láthattak a nézők
Fotó: hot! magazin/ TV2

Első csók

A színész többnapos ismerkedés után jelentette be, hogy mostantól szabad a csók. Kiarának több sem kellett, még aznap estére randevút szervezett Andrással. A forró hangulatú pezsgőfürdőzés közben pedig elcsattant az idei évad első csókja.

A napokban együtt mutatkozott Kriszta és András, láthatóan nagy szeretetben. Az internetezők egy nagyon ismert nevet dobtak be, hogy legyen a következő Nagy Ő, az ismert zenész már reagált is a hírre. A Házasság első látásra kedvelt szereplője pedig már be is jelentkezett, ő szívesen lenne a következő Nagy Ő.

További érdekes sztártörténetekért keresd a legfrissebb hot! magazint!

 

