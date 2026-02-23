Stohl legnagyobb pillanatai: ki lesz a következő Nagy Ő?

Rengetegen követték A Nagy Ő újabb évadját, amelyben a népszerű színész-műsorvezető, Stohl András igyekezett párt találni magának. A képes összeállítást a hot! magazinban is olvashatják: mutatjuk az emlékezetes pillanatokat!
A beköltözés rengeteg emlékezetes pillanatot okozott, de talán az egyik legszürreálisabb az volt, amikor megérkezett Princess Szabina. Andrást szinte lesokkolta a lány lelkesedése, de úriemberhez méltóan letérdelt a hercegnő előtt, aki ráaggatta a Buci herceg becenevet. A kalandjuk azonban nem tartott sokáig, a Nagy Ő ugyanis már az első napon hazaküldte Szabinát.
Sokan Jégkirálynőnek nevezték Ginát, a szőke ciklont, aki a műsor első felében kifejezetten nehezen nyílt meg András előtt. A piknikes randin azonban valami megváltozott: Gina elérzékenyülve mesélt a kisfiáról, és megmutatta az igazi énjét.
Már több napja zajlott a műsor, amikor egyszer csak megjelent Éva, akinek első pillanatban sikerült lehengerelnie a színészt. A lányok közül többen is megijedtek a magas szőke bombázótól, de végül befogadták maguk közé.
Az egyik rózsaceremónia előtt Kriszta kapott egy lehetőséget, Lékai-Kiss Ramóna helyett ő adhatott a Nagy Ő-nek tanácsokat a lányokkal kapcsolatban. Ez azonban nem jött össze, mert Kriszta olyannyira elvarázsolta Andrást a megjelenésével, hogy a színésznek a szava is elállt.
A műsor történetében először került elő a fehér rózsa, amely azonnal különleges jelentőséget kapott: ez lett a „hatalom rózsája”. András Kiara Lordnak adta át, mert úgy érezte, a lányok közül benne rejlik a legtisztább szándék. A döntés nemcsak bizalmat, hanem komoly felelősséget is jelentett, hiszen ezzel Kiara kiváltságot kapott arra, hogy a rózsaceremónián ő küldjön haza egy lányt.
Talán még András sem sejtette, mennyire mélyen érinti Kiarát, amikor más nőknek is udvarol. A lányt annyira megviselte a helyzet, hogy bejelentette: nem tud így tovább maradni, és már a bőröndjét is összepakolta. A drámai pillanatban azonban András utánament, és végül sikerült maradásra bírnia Kiarát.
A lányok egyik feladata az volt, hogy egy prezentációban mutassák be, miként képzelik el közös jövőjüket Andrással. Kriszta azonban végzetes bakit követett el: egy játékosnak szánt szófordulatba szerette volna beleszőni a Nagy Ő vezetéknevét, ám figyelmetlenségből elírta András nevét. Így született meg a kínos „Megkóstholod” felirat, ami azonnal megtörte a romantikus hangulatot – és finoman szólva sem aratott osztatlan sikert Andrásnál.
A színész többnapos ismerkedés után jelentette be, hogy mostantól szabad a csók. Kiarának több sem kellett, még aznap estére randevút szervezett Andrással. A forró hangulatú pezsgőfürdőzés közben pedig elcsattant az idei évad első csókja.
A napokban együtt mutatkozott Kriszta és András, láthatóan nagy szeretetben. Az internetezők egy nagyon ismert nevet dobtak be, hogy legyen a következő Nagy Ő, az ismert zenész már reagált is a hírre. A Házasság első látásra kedvelt szereplője pedig már be is jelentkezett, ő szívesen lenne a következő Nagy Ő.
