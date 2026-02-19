Stohl András után Galambos Lajost akarják Nagy-Ő-nek: "Szórakoztató a formátum, de..."

Évadról évadra hatalmas sikert arat A Nagy Ő, már a hazai indulása óta. A legutóbbi széria is nézettségi rekordokat döntögetett, hiszen a fél ország azt leste, Stohl András kivel bonyolódik intim viszonyba és kinek, vagyis kiknek köt útilaput a talpára egy-egy rózsaceremónia alkalmával. Az évad véget ért, Buci „herceg” pedig Kiss Krisztával „ellovagolt a holdfényben” és a jelek szerint kapcsolatuk a forgatás végeztével sem futott zátonyra. No, de térjünk rá a már most elindult találgatásokra, melyek középpontjában Galambos Lajos áll. A Nagy Ő rajongói körében ugyanis az ő neve merül fel legtöbbször, mint a műsor következő szériájának amorózója.

Galambos Lajos reagált a pletykákra: nem érzi magát alkalmasnak A Nagy Ő szerepére (Fotó: MW)

Galambos Lajcsi Nagy Ő esélyeiről: „Nem esne jól látnom, hogy hölgyek sokasága verseng a kegyeimért”

De vajon mit gondol a kérdésről maga az érintett? „Velem is szembejött néhány poszt és komment, melyben arról értekeznek A Nagy Ő rajongói, hogy szerintük én lehetnék a következő címszereplő.

Senki lelkesedését nem szívesen töröm le, de ez valóban puszta találgatás, sőt, fikció

Egyébként hellyel-közzel követtem az évadokat és azt sem állítom, hogy nem találtam szórakoztatónak a formátumot, de…” - kezdte a Borsnak Galambos Lajos, aki ezután elárulta, lelki alkatánál fogva nem tartja magát tökéletes választásnak a műsor következő szériájába. „Az az igazság, hogy A Nagy Ő nem az én műfajom. Azt hiszem, nem esne jól azt látnom, ahogy hölgyek sokasága verseng a kegyeimért. Nem lenne lelkem elküldeni olyan hölgyeket, akik azért érkeznek, hogy elrabolják a szívemet és a maguk módján mindent meg is tesznek ezért. Egyébként nem tartom magam egy könnyen zavarba hozható fickónak, de azt hiszem, bele is pirulnék egy értem folyó szimultán cicaharcba. Ugyanakkor valamilyen más koncepción alapuló, de hölgyszereplőkkel tarkított műsor még vonzó lehet számomra” – fogalmazott sejtelmesen az ország trombitása.

Galambos Lajos és Stana Alexandra számára hamar véget ért a Nagy Duett (Fotó: MW)

Egy fellépésére is meghívta Stana Alexandrát

Természetesen nem mentünk el a tény mellett, hogy Galambos Lajos éppen csak bemutatkozott Stana Alexandra oldalán A Nagy Duettben, azonban máris véget ért számukra a gigászi show-műsor. Lajcsi természetesen nagyon sajnálja, hogy nem jutottak tovább, de mint mondja, hamarosan kárpótolja majd a profi táncos partnerét