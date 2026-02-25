Gáspár Bea és Peter Srámek: „Barátok lettünk A Nagy Duettben!”

Nagy meglepetést okozott az énekes és a főzőműsoráról is ismert háziasszony párosítása A Nagy Duett legújabb szériájában. Gáspár Beára már a tavalyi évadban is gondoltak, de akkor a férje, Gáspár Győző vett részt a műsorban – idén végre eljött a feleség ideje. Bea a hot! magazinnak elmesélte, hogy boldog volt, amikor megtudta, hogy ki lesz a partnere.

Gáspár Bea és Peter Srámek imádja A Nagy Duettet / Fotó: Máté Krisztián, hot! magazin

Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Peter lesz a párom, ennek pedig egyszerű oka van: ciki, nem ciki, nagyon szeretek tévézni. Ötvenpluszos lévén nagyon tipikus tévénéző vagyok, így láttam A Nagy Duett korábbi évadát is, ahol Keleti Andival énekelt, majd nemrég neki szurkoltam a Sztárban Sztár All Starsban. Ismerem a munkásságát, tudom, hogy nagy Jimmy-rajongó!

„Az egyforma humorunkat szeretem a legjobban”

A közös munka nagyon jól indult, és azt is elárulták, hogy mennyire volt nehéz vagy éppen könnyű dolguk a másikkal a felkészülési idő alatt.

Nagyon egy húron pendülünk, hasonló a stílusa az enyémhez. Örülök, hogy nem egy „katonai rendfenntartó”! Engedékeny, jó a humora, és nagyon-nagyon bírom

– mesélte az édesanya. Ezzel Peter Srámek egyetértett:

Én is az egyforma humorunkat szeretem a legjobban. Ha csendben vagyunk, az sem kínos. Szuperül megértjük a másikat, és azt hiszem, ez manapság nagyon ritka. Amikor megtudtam, hogy Bea lesz a duettpartnerem a műsorban, nagyon megörültem, mert tudtam, hogy ő az egyik legkitartóbb nő. Sok munkával rengeteg mindent elért, és ez becsülendő. Az összes szakácskönyvét megvettem! Megmondom őszintén, szeretem azokat az embereket, akik elismerik Beát.

Gáspár Bea és Peter Srámek humora nagyon hasonló / Fotó: hot! magazin/ TV2

Ha megnyeri A Nagy Duettet, Peter megtanul főzni

Noha korábban még nem igazán találkoztak, olyan jól sikerült a TV2-nek ez a párosítás, hogy azonnal egy hullámhosszra kerültek, azóta pedig nemcsak kollegiális, hanem baráti is a viszonyuk, erről előbb Peter Srámek mesélt:

Barátok lettünk! A múltkor a semmiből felhívott, hogy pont készülődik valahova, kérdezte, hogy mit vegyen fel. Lehet, hogy az éneklés mellett főzünk is majd együtt! Nem lehetetlen, hogy megtanulok otthonosan mozogni a konyhában, Bea pedig a színpadon, így viszont mindenki jól jár a műsor végére.

Gáspár Bea szerint nagy dolog lenne a győzelem: „Itt, most megfogadjuk: ha megnyernénk a versenyt, akkor Peti megtanul főzni! A viccet félretéve: a mi erősségünk tényleg a humor és az, hogy tudunk magunkból bohócot csinálni úgy, hogy ne rajtunk, hanem velünk nevessenek. Képesek vagyunk elengedni magunkat, és csak élvezni a pillanatot, ezt pedig szerintem a nézők is érzik.”