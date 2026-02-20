HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Gáspár Bea reagált a durva vádakra, itt az igazság

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 12:53
A Nagy Duett 2026A Nagy DuettPeter Srámek
Következő számuk előadásában már nem olyan magabiztos Győzike felesége.
Gáspár Bea és Peter Srámek nemcsak a zsűrit nyűgözte le, hanem a nézőket is A Nagy Duettben. Bea asszony hangját hallva ugyanis Stohl András már az élő adás során megjegyezte, annyira tiszta volt, hogy azt hitte majdnem, hogy playback. Ezzel pedig nem csak ő volt így: sok kommentelő közölte, hogy playback gyanús a fellépés. Ilyen azonban nem történt, mi több, Bea sem gondolta, hogy ő egyáltalán tud énekelni. Sikerét azonban nem a szél hordta össze: annyit gyakorol otthon, hogy még szomszédja is átkopog hozzá, mit csinál.

A Nagy Duett: playbackke vádolták Gáspár Beát.
A Nagy Duett: Bea rengeteget gyakorol

Otthon agymenést kapnak tőlem

- közölte Bea asszony a Mokka vendégeként hozzátéve, a Korda jól állt neki, de a mostani számuk, a Micsoda nő ez a férfi című sláger, már nem feltétlen. 

A filmet kedvelem, meg a zenét is szeretem. Örültem, amikor megkaptuk, mondván majdnem tudom a szövegét. Aztán kiderült, a szöveg fekszik, csak a dallam nem

- jegyezte meg viccesen, mire mentora, Peter Srámek közölte vele, nincs ok aggodalomra, Bea nagyon ügyes, mindig korrigálja, ha esetleg hamis. Sőt, az izgalom és a stresszhelyzet jót tesz neki.

Ha fél, még jobban tud énekelni. Az adásban még tisztábban énekelt, mint a próbákon. A showban sikerült a legjobban

- utalt arra, hogy társa mennyire izgult, mielőtt színpadra léptek volna. 

 

