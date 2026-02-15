Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Nagy Duett: Stohl András levette a lábáról Ana María Orozcót

A Nagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 20:55
Ana María OrozcoStohl András
Stohl András hozta a formáját. A Nagy Duett nem is kezdődhetett volna izgalmasabban.

Igazi nemzetközi pillanatoknak lehettek tanúi a nézők A Nagy Duett vasárnap esti adásában: hatalmas szeretettel konferálták fel a világsztárt: Ana María Orozco sugárzó mosollyal lépett a TV2 színpadára.

2026.02.13.Interjúnap a Nagy Duett külföldi vendégzsűrijével Ana Maria Orozcoval
A Nagy Duett kolumbiai vendégzsűrije, Ana Maria Orozco
Fotó: MEDIAWORKS / Bors

Kezdődik a cicaharc A Nagy Duettben?

Hihetetlen, hogy itt lehetek az adásban, és részese lehetek ennek

 – mondta meghatottan, miközben a csodálatos zsűrit és a műsor hangulatát dicsérte. A kolumbiai színésznő láthatóan élvezte a pillanatot. Külön figyelmet kapott Stohl András, akit Orozco igazi lovagnak nevezett. A gesztus nem maradt visszhang nélkül. Liptai Claudia erre csak annyit mondott, hogy „kezdődik a cicaharc”, mivel a zsűri másik két férfi tagja – Horváth Tamás és Kasza Tibi – is magáénak akarta tudni ezt a „titulust”.  

András mégiscsak kiemelkedő

– folytatta Orozco, majd gratulált Stohl Andrásnak, Nagy Ő-höz, hiszen sikerült megtalálnia élete párját. 

Sok boldogságot!

 Liptai Claudia azt is megkérdezte Orozcotól, hogy hidegebb van-e Magyarországon, mint Kolumbiában, mire az színésznő csak nevetett. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu