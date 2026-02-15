A Nagy Duett: Stohl András levette a lábáról Ana María Orozcót

Igazi nemzetközi pillanatoknak lehettek tanúi a nézők A Nagy Duett vasárnap esti adásában: hatalmas szeretettel konferálták fel a világsztárt: Ana María Orozco sugárzó mosollyal lépett a TV2 színpadára.
Hihetetlen, hogy itt lehetek az adásban, és részese lehetek ennek
– mondta meghatottan, miközben a csodálatos zsűrit és a műsor hangulatát dicsérte. A kolumbiai színésznő láthatóan élvezte a pillanatot. Külön figyelmet kapott Stohl András, akit Orozco igazi lovagnak nevezett. A gesztus nem maradt visszhang nélkül. Liptai Claudia erre csak annyit mondott, hogy „kezdődik a cicaharc”, mivel a zsűri másik két férfi tagja – Horváth Tamás és Kasza Tibi – is magáénak akarta tudni ezt a „titulust”.
András mégiscsak kiemelkedő
– folytatta Orozco, majd gratulált Stohl Andrásnak, Nagy Ő-höz, hiszen sikerült megtalálnia élete párját.
Sok boldogságot!
Liptai Claudia azt is megkérdezte Orozcotól, hogy hidegebb van-e Magyarországon, mint Kolumbiában, mire az színésznő csak nevetett.
