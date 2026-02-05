Ebben a percben jött a rendkívüli bejelentés A Nagy Duettről

Fischer Gábor maga jelentette be a hírt, miszerint A Nagy Duett új évadában egy világsztár is helyet kap majd a zsűriben. A világsztár kilétét a programigazgató egyelőre még nem fedte fel, annyit azért elárult, hogy az illető a TV2 egykori népszerű műsorainak egyik ikonikus alakja, akit magyarok milliói követtek figyelemmel.

Liptai Claudia és Till Attila idén is visszatér A Nagy Duett színpadára

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Elképesztő bejelentést tett a TV2: Ez várható A Nagy Duettben

Hamarosan megtudhatjátok, ki lesz A Nagy Duett első adásának vendégzsűrije. Ti kire tippeltek? Írjátok meg kommentben!

- írta videójához Fischer Gábor.