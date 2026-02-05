Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ebben a percben jött a rendkívüli bejelentés A Nagy Duettről

A Nagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 11:50
VilágsztárFischer GáborA Nagy DuettbejelentésTV2
Elképesztő hírrel jelentkezett a TV2 programigazgatója az Instagram-oldalán. Mutatjuk, mi várható A Nagy Duettben!
N.T.
A szerző cikkei

Fischer Gábor maga jelentette be a hírt, miszerint A Nagy Duett új évadában egy világsztár is helyet kap majd a zsűriben. A világsztár kilétét a programigazgató egyelőre még nem fedte fel, annyit azért elárult, hogy az illető a TV2 egykori népszerű műsorainak egyik ikonikus alakja, akit magyarok milliói követtek figyelemmel. 

Liptai Claudia és Till Attila idén is visszatér A Nagy Duett színpadára
Liptai Claudia és Till Attila idén is visszatér A Nagy Duett színpadára
Fotó: Máté Krisztián / Bors

Elképesztő bejelentést tett a TV2: Ez várható A Nagy Duettben 

Hamarosan megtudhatjátok, ki lesz A Nagy Duett első adásának vendégzsűrije. Ti kire tippeltek? Írjátok meg kommentben!

- írta videójához Fischer Gábor. 

A korábbi évadokból kiindulva, amikor Natalia Oreiro és Hans Sigl, azaz a Vad Angyal és a Hegyi doktor sztárjai bukkantak fel a vendégzsűri szerepében, most sokan azt tippelik, hogy a Rosalinda sztárja, a mexikói énekesnő, Thalía lesz az új meglepetés világsztár. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu