Mi történt? Rejtélyes körülmények között eladták volna Zámbó Jimmy csepeli villáját?

A legenda, Zámbó Jimmy egykori otthona a főváros XXI. kerületében, Csepelen néhány gyanútlan arra járó számára csak egy egyszerű családi háznak tűnik. A valóság azonban egészen más!

Zámbó Jimmy halála is a csepeli házhoz köthető (Fotó: archív / hot! magazin)

A kétszintes, 200 négyzetméteres villa megannyi ereklyét és emléktárgyat őriz a Királyként emlegetett énekes életéből, és bizony ez az a ház, ahol Jimmy több mint 24 évvel ezelőtt tragikus körülmények között életét vesztette. Mindez csak azért érdekes, mert a család több mint másfél éve próbálja eladni a házat, ám hiába vitték már többször is lejjebb a vételárat, csak nem kopogtatott az új tulajdonos. Korábban még arról is szó esett, hogy esetleg múzeummá alakítják az énekes egykori otthonát, ám ezt azóta Zámbó Jimmy fia, Zámbó Adrián határozottan cáfolta.

Rejtélyes dolog történt Zámbó Jimmy háza táján

A 2001. január 2-án elhunyt énekes egykori otthonát legutóbb még 109,9 millió forintért kínálták a legnagyobb hazai ingatlanportálon.

Kezdetben fennen hirdették, hogy a legendás énekes volt otthona keres új gazdát, majd volt olyan szöveg is, ahol ez egyáltalán nem volt látható. A friss hirdetésben most ismét főszerepet kap az a tény, hogy Zámbó Jimmy ott élt és ott alkotott, valamint az is, hogy a két szint külön-külön is lakható és nagy értéket képvisel.

„Kuriózum eladó. Zámbó Jimmy otthona eladóvá vált! Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető csak. Kétszintes, külön álló családi ház. Az alsó szint 100 nm ahol egy hatalmas nappali étkező egy külön álló konyha és megtalálható az a bizonyos dolgozó ahol számtalan meghitt családi, baráti körben zajló esemény, dalszöveg írás készült. A nappaliból egy teraszra érkezünk ahonnan a kert tárul elénk. A kertben található egy kis ház amiben teljesen felszerelt nyári konyha van egy kiülővel kiegészítve. Zárt medence is van ami némi ráfordítással újra a leendő új család pihenését szolgálhatja. A második szinten három teljes értékű szoba található gardróbszoba és egy fürdőszoba, a nagyobb hálószobából a ház hátsó kertjére néző teraszra lephetünk ki. Az utcáról garázsba beállási lehetőség van” – állt a hirdetésben még idén júniusban is, ám azóta különös dolog történt.