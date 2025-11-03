Nem akármilyen látogatók jelentek meg Zámbó Jimmy sírjánál – Fotók

„Minden évben, Mindenszentek napján, szívem mélyéből érzem a hívást, hogy ellátogassak Zámbó Jimmy sírjához, és lerójam tiszteletemet előtte. Ő nemcsak példakép volt számomra, hanem egy olyan ember, akinek zenéje, szíve és lelke örökre beírta magát a magyar zene történetébe, és a mi szívünkbe is” – írta közösségi oldalán Peter Srámek.

Peter Srámek Zámbó Jimmy nagy rajongója (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

„Idén különösen megható volt ez a pillanat, mert kedves barátommal, Delhusa Gjonnal együtt emlékeztünk meg róla. Ketten, a szeretet és a tisztelet hangulatában, gyertyát gyújtva gondoltunk vissza arra az emberre, aki annyi örömet, érzelmet és fényt adott nekünk mindannyiunknak” – tette hozzá.

„Szívünk telve volt szeretettel és hálával. Hiszem, hogy amíg őt őrizzük a szívünkben, addig soha nem múlik el igazán” – írta az oldalán a Sztárban Sztár All Stars előző évadának győztese.

Kiadatlan Zámbó Jimmy-dal került elő

Peter Srámek jó pár éve Zámbó Jimmy dalainak előadásával lett ismert, majd több tévéshow-ban bizonyította, hogy sokféle stílusban tud énekelni. Nagyon foglalkoztatott előadó, szeptemberben 43 fellépése volt, októberben 38, a zenekaros fellépés mellett vállalt kisebb haknikat is, ahol egyedül lépett színpadra. Az a terve, hogy jövőre több legyen a nagyzenekaros fellépés.

Most nagyon sok helyen láthattak engem az emberek. Legközelebb lehet, hogy másképp csinálnám. Egy kicsit ki kell éheztetni az embereket. De azért jól mennek a jegyek, mindenkit szeretettel várok. Az egyik vendégfellépő Csepregi Éva lesz! Delhusa Gjon is több dalt írt nekem, azok is fel fognak csendülni. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen élő legendákkal dolgozhatok együtt!

Különlegességgel készül az énekes, ami sokezer embernek fog örömet okozni. „Van egy kiadatlan Zámbó Jimmy dal, ami felkerült az új lemezemre. Ennek a címe: Ne kérj. Ez egy nagyon rossz minőségű rádiófelvétel formában volt csak meg… Az az igazság, hogy jó emberekkel dolgozok. Olyanokkal, akik annak idején ott voltak Zámbó Jimmy mellett is, például Joós Pisti és a Magneoton Kiadó munkatársai. Szerencsés vagyok, hogy ilyen nagy nevek akarnak velem közreműködni” – közölte a Sztárban Sztár korábbi nyertese.