Minden szív elolvad: Így élvezte Vasvári Vivien legkisebb gyermeke az első szánkózást

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 19:40
A sztárvilágban is igyekszik mindenki kihasználni az országszerte rég nem látott hótakarót. Ebből Vasvári Vivien sem maradhatott ki, hiszen legkisebb gyermekével játszott a hófedte udvaron.
A szépséges modell, Vasvári Vivien nemrég bejelentkezett közösségi oldalán egy rendkívül aranyos fotóval, amin legkisebb gyermekével, Liam-mel látható a hó fedte udvaron. A rajongók reakcióiból ítélve, az emberek egyértelműen imádják a cuki képet.

alt=Vasvári Vivien legkisebb gyermeke élete első szánkózásán is túl van
Vasvári Vivien legkisebb gyermeke élete első szánkózásán is túl van / Fotó: Mate Krisztian

Vasvári Vivien ennél boldogabb nem is lehetne

A 35 éves szőke szépség tavaly áprilisban született gyermekének, Liam-nek mutatta meg, milyen egy igazi szánkózás a havas tájban. A kicsi alaposan felöltözve, kezeslábasban, két pomponos sapkában látható édesanyja mellett a hó fedte udvarban. Vivien szórakoztatóan húzta maga után szánkóval a tündéri gyermekét, amit a Instagramon is megosztott 24 órán át elérhető bejegyzésben.

Első szánkózás...

- írta a szőke szépség.

Cukik vagytok

- szólt hozzá egy lelkes követő.

Vasvári Vivien legfrissebb bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

