Minden szív elolvad: Így élvezte Vasvári Vivien legkisebb gyermeke az első szánkózást

A szépséges modell, Vasvári Vivien nemrég bejelentkezett közösségi oldalán egy rendkívül aranyos fotóval, amin legkisebb gyermekével, Liam-mel látható a hó fedte udvaron. A rajongók reakcióiból ítélve, az emberek egyértelműen imádják a cuki képet.
A 35 éves szőke szépség tavaly áprilisban született gyermekének, Liam-nek mutatta meg, milyen egy igazi szánkózás a havas tájban. A kicsi alaposan felöltözve, kezeslábasban, két pomponos sapkában látható édesanyja mellett a hó fedte udvarban. Vivien szórakoztatóan húzta maga után szánkóval a tündéri gyermekét, amit a Instagramon is megosztott 24 órán át elérhető bejegyzésben.
Első szánkózás...
- írta a szőke szépség.
Cukik vagytok
- szólt hozzá egy lelkes követő.
Vasvári Vivien legfrissebb bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
