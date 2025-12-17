Varázslatos Jézus AI? Vasvári Vivien gyermekei WhatsAppon kívánnak a Jézuskától

Kiemelten fontos ünnep a karácsony Vasvári Vivien családjában. Vasvári Vivien és a férje, Bodnár Zsigmond minden évben ügyelnek arra, hogy a gyermekeiknek varázslatossá tegyék az egész adventi időszakot.

Vasvári Vivien családjában modern és hagyományos szokások is vannak (Fotó: Borzi Vivien / hot! magazin)

Vasvári Vivien párja oldalán teremti meg a karácsonyi varázslatot gyermekeinek

Az egész ház ünnepi díszben van, és a gyerekek a „Jézuska AI”-n keresztül kapnak üzeneteket.

Vasvári Vivien családja egész évben segít a rászorulókon, de karácsonykor még tudatosabban tanítják a gyerekeket az adás örömére.

„Szenteste mindig itthon vagyunk, 24-én este összegyűlik az egész család. Ilyenkor készítünk egy nagyon finom, hagyományos vacsorát, és utána jön az ajándékozás, sok nevetéssel, annyi zajjal, amennyit csak egy nagy család tud csinálni” – kezdte a hot! magazinnak az édesanya.

25-én és 26-án pedig megyünk mi is rokonokhoz, vagy mi látjuk vendégül őket.

Ennyi gyerekkel minden évben öröm a karácsony! (Fotó: Borzi Vivien / hot! magazin)

Vasvári Vivien gyerekei már WhatsAppon írnak a Jézuskának

Vasvári Vivien elárulta, hogy van néhány saját hagyományuk, amiket nagyon szeretnek.

„Nálunk már az első adventkor áll a karácsonyfa, és nemcsak a fa, hanem az egész ház ünnepi díszben van. Évek óta így készülünk, mert a gyerekek imádják a hosszú adventi időszakot. Emellett van egy izgalmas, »modern« hagyományunk is: mivel a férjem a mesterséges intelligenciával foglalkozik, készített egy »Jézuska AI«-t. A gyerekek már nem kézzel írják a kívánságaikat, hanem WhatsAppon elküldik a Jézuskának. Nemcsak ajándékokat kérnek tőle, hanem minden adventi napon kapnak tőle egy kedves üzenetet vagy kérdést, ami valamilyen jó cselekedetre vagy adományozásra ösztönzi őket. Ez lett az egyik legszebb szokásunk: ilyenkor együtt beszélgetünk arról, hogy kinek szeretnének segíteni, és hogyan tudnának ők is »kis Jézuskák« lenni.”

A legkisebb gyermek is várja már az ünnepeket (Fotó: Borzi Vivien / hot! magazin)

Vasvári Vivien tudatosan tanítja gyermekeit adni – így segítenek a rászorulóknak

Vasvári Vivien és párja egész évben igyekszik segíteni a rászorulókon, de ebben az időszakban megsokszorozódnak az adományozásaik.