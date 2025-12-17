Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Varázslatos Jézus AI? Vasvári Vivien gyermekei WhatsAppon kívánnak a Jézuskától

Vasvári Vivien
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 03:00
karácsonycsalád
Az édesanya imádja a karácsonyi nyüzsgést, de azt is fontosnak tartja, hogy a gyerekei megértsék: jobb adni, mint kapni! Vasvári Vivien családjában ez a szemlélet határozza meg az adventet.
Nicole
A szerző cikkei

Kiemelten fontos ünnep a karácsony Vasvári Vivien családjában. Vasvári Vivien és a férje, Bodnár Zsigmond minden évben ügyelnek arra, hogy a gyermekeiknek varázslatossá tegyék az egész adventi időszakot.

Fotó: Borzi Vivien / hot! magazin

Vasvári Vivien párja oldalán teremti meg a karácsonyi varázslatot gyermekeinek

  • A karácsony kiemelten fontos Vasvári Vivien családjában, és az egész adventi időszakot varázslatossá teszik a gyerekeknek.
  • Az egész ház ünnepi díszben van, és a gyerekek a „Jézuska AI”-n keresztül kapnak üzeneteket.
  • Vasvári Vivien családja egész évben segít a rászorulókon, de karácsonykor még tudatosabban tanítják a gyerekeket az adás örömére.

„Szenteste mindig itthon vagyunk, 24-én este összegyűlik az egész család. Ilyenkor készítünk egy nagyon finom, hagyományos vacsorát, és utána jön az ajándékozás, sok nevetéssel, annyi zajjal, amennyit csak egy nagy család tud csinálni” – kezdte a hot! magazinnak az édesanya. 

25-én és 26-án pedig megyünk mi is rokonokhoz, vagy mi látjuk vendégül őket.

Fotó: Borzi Vivien / hot! magazin

Vasvári Vivien gyerekei már WhatsAppon írnak a Jézuskának

Vasvári Vivien elárulta, hogy van néhány saját hagyományuk, amiket nagyon szeretnek.

„Nálunk már az első adventkor áll a karácsonyfa, és nemcsak a fa, hanem az egész ház ünnepi díszben van. Évek óta így készülünk, mert a gyerekek imádják a hosszú adventi időszakot. Emellett van egy izgalmas, »modern« hagyományunk is: mivel a férjem a mesterséges intelligenciával foglalkozik, készített egy »Jézuska AI«-t. A gyerekek már nem kézzel írják a kívánságaikat, hanem WhatsAppon elküldik a Jézuskának. Nemcsak ajándékokat kérnek tőle, hanem minden adventi napon kapnak tőle egy kedves üzenetet vagy kérdést, ami valamilyen jó cselekedetre vagy adományozásra ösztönzi őket. Ez lett az egyik legszebb szokásunk: ilyenkor együtt beszélgetünk arról, hogy kinek szeretnének segíteni, és hogyan tudnának ők is »kis Jézuskák« lenni.”

Fotó: Borzi Vivien / hot! magazin

Vasvári Vivien tudatosan tanítja gyermekeit adni – így segítenek a rászorulóknak

Vasvári Vivien és párja egész évben igyekszik segíteni a rászorulókon, de ebben az időszakban megsokszorozódnak az adományozásaik.

„Karácsonykor mindig sokkal többet adunk, mint az év bármely más részében. Ez ilyenkor nálunk tudatos: szeretnénk, ha a gyerekeink megértenék, hogy az ünnep nemcsak arról szól, amit mi kapunk, hanem arról is, amit adunk. Szoktunk támogatni családokat, egyedülálló anyukákat, gyermekotthonokat, illetve olyan kezdeményezéseket, ahol konkrét embereken tudunk segíteni. A gyerekek mindig részt vesznek a döntésben: ki kapjon ajándékot, hova adományozzunk, miben tudunk segíteni” – mesélte a büszke anyuka. 

Számomra a karácsony a lelassulás, az összetartozás és a hála ünnepe. Az egész évünk nagyon intenzív, sok munka, sok projekt, és karácsonykor végre mindenki egy helyen van, tele szeretettel, gyereknevetéssel és melegséggel. Azt szeretem benne a legjobban, hogy ilyenkor tényleg van időnk egymásra, és hogy a gyerekeinknek nemcsak emléket adunk, hanem példát is: hogy adni jó, figyelni a másikra fontos, és a szeretet az egyetlen dolog, amiből minél többet adsz, annál több lesz belőle.

Hagyományos menü

Viviék asztalára tradicionális karácsonyi menü kerül.

„Hagyományőrzők vagyunk: nálunk minden évben halászlé, hal és túrós csusza kerül az asztalra.”

 

Fotó: archív / hot! magazin

 

 

