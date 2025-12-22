Vasvári Vivienéknél is a Grincs a menő - édes fotó látott napvilágot a gyerekekről

A tucatnyi karácsonyi film és karakter közül úgy tűnik, Vasvári Vivienék házában is megvan a nagy kedvenc.
A hatgyermekes háztartásban idén egyértelműen a Grincs a nyerő: a gyerekeknek összeillő, zöld Grincses pizsamájuk is van. Mindez egy fotóból derült ki, amelyet Vivien osztott meg a követőivel a közösségi oldalán. A gyerekeket a pizsamájukban fotózták le a karácsonyfa előtt, amely ebben az évben szintén Grincs-tematikájú.
A mi kis Grincheink így kívánnak kellemes ünnepeket mindenkinek!
