Itt a bejelentés: Tóth Gabi nagy lépésre szánta rá magát

Tóth Gabi párja bizonyára ezúttal is nagyon büszke lesz szerelmére.

Tóth Gabi diétázni kezd, a rajongók szerint semmi szüksége rá (Fotó: Mediaworks)

Tóth Gabi: „Ez így tovább nem mehet”

Az énekesnő szókimondó stílusa nem ismeretlen a közvélemény számára, az egykor cserfes lányként megismert Megasztáros mindig büszke volt rá, hogy ami a szívén, az a száján. Ő nem szerepet játszik, hanem önmagát adja, sosem rejtette véka alá a véleményét. Nem finomkodik és nem is mindig a közízléshez igazítja a véleményét. Ugyanakkor mindig kiáll amellett, amit képvisel, még akkor is, ha ezáltal állandó támadásoknak teszi ki magát, hiszen vannak, akik nem értenek egyet vele. Sokaknál viszont épp ellenkező hatást ér el: felszabadítónak tartják, hogy végre valaki felszólal bizonyos témákban. Gabi legfrissebb videójában gyakorlatilag szavak nélkül, sőt mi több, éneklés nélkül - mégis dalban - mondja el, hogy milyen lépésre szánta rá magát.

Bizonyára sokaknak ismerős az érzés, amikor az újév beköszöntével gyorsan fogadalmakkal próbálják definiálni azt a bizonyos tiszta lapot, de akadnak jócskán olyanok is, akik pusztán csak észbe kapnak az ünnepek után. Vélhetően Gabival is ez történt, amikor úgy döntött, hogy diétázásba kezd. A pikáns humorral is megáldott énekesnő gyakorlatilag úgy számolt be a nyilvánosságnak fogyókúrájáról, ami bárki számára ismerős lehet: eltett maga elől egy óriási zacskó chips-et, amely helyére paradicsom és fehérjepor érkezett.

Fölveszem a kalapom, elűzöm a bánatom, ez így tovább nem mehet, elegem lett belőled

- mondja a chips-es zacskónak Gabi, majd bizonyítva a diéta szükségességét, rámarkol a saját derekára, hogy szemléltesse, ott bizony felszaladtak a kilók. A bejegyzés természetesen vicc, hiszen a mondat egy szerelmes dal szövege, ami ebben a kontextusban új értelmet nyer. Szerencsére a rajongók sem vették túl komolyan a dolgot, rengeteg mosolygós reakció érkezett a poszt alá, bár volt olyan, aki szóvá tette, hogy Gabi nagyon jól néz ki, nincs szüksége diétára, amivel vélhetően Papp Máté Bence is egyetért. Nos, az biztos, hogy lesz kitől tanulnia, nővére, Tóth Vera ugyanis elképesztő átalakuláson ment keresztül az elmúlt években.