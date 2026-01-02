Végre: nagy bejelentést tett Tóth Gabi, most minden kiderült

Tóth Gabi az ország egyik legtehetségesebb énekesnője, aki a Megasztár legutóbbi évadában zsűritagként alkotott maradandót, most pedig egy újabb műsorban fog feltűnni, ráadásul nem is akármilyen dalt ad elő – a híresség nagy bejelentést tett a közösségi oldalán, ennek sokan fognak örülni, mindent elárult.

Tóth Gabi elárulta a közösségi oldalán a követőinek, hogy szombat este ő is énekelni fog a Csináljuk a fesztivált című műsorban, ráadásul egy olyan dallal készül, amit igyekezett a legnagyobb alázattal előadni – minden bizonnyal azért, mert jól tudja, hogy sokak számára fontos szerzeményről van szó.

Holnap este 19:35-től nézzétek a Csináljuk a Fesztivált @csinaljukafesztivalt , amiben én is énekelni fogok egy a magyaroknak igazán fontos dalt , ami nem más, mint a Kormorántól jól ismert “Ki Szívét osztja szét”



Igyekeztem a legnagyobb alázattal előadni ezt a csodálatos dalt! Ne feledjétek, hogy holnap Csináljuk a Fesztivált a Duna TV-n✨🫶🌟❤️

– írta Tóth Gabi az alább megtekinthető posztban.

Itt lehet mehallgatni a Kormorán dalát: