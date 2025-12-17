Tóth Gabi kimondta: "Magyarországon is vannak szexi papok!"

Tóth Gabi énekesnő az elmúlt években nemcsak a zenéjével, hanem a véleményével is gyakran kerül reflektorfénybe. Az énekesnő sok kritikát kapott már a stílusa, a magánélete és a hite miatt is. A Nőfilter podcastben ezúttal egy olyan jelenségről beszélt hosszabban, amely szerinte alapvetően félre van értve, és amiről kevesen mernek ilyen nyíltan megszólalni.

Tóth Gabi extravagáns stílusa sokaknál kiveri a biztosítékot, de az énekesnő senkinek sem akar megfelelni (Fotó: TV2)

Tóth Gabi az extravagáns hívő

Bár Gabi sokszor kapott támadásokat, ő úgy gondolja, sosem lehet eldönteni senkiről, hogy mennyire hisz őszintén.

„Azt gondolom, hogy mi nem dönthetjük el, ki az, aki tényleg hisz. Nagyon sokszor az én hitemet is megkérdőjelezték amiatt, hogy tetovált vagyok, nagyszájú, és extravagáns ruhákban lépek színpadra” – mondta. Az énekesnő szerint sokan még mindig külső jegyekhez kötik a vallásosságot.

Tóth Gabi a Megasztárban mutatta be legújabb dalát, Hamvaim címmel, amihez videóklip is készült (Fotó: MediaWorks)

Ha te megvallod Istent, akkor azt sokszor egy fizimiskához csatolják. Mintha csak az lehetne hívő, aki konzervatív és begombolkozva ott ül minden vasárnap a templomban

– vallotta. Úgy látja, ez a gondolkodásmód rengeteg embert eltávolít a hittől, miközben épp az lenne a cél, hogy minél többen kapcsolódjanak hozzá.

Szexi papok hirdetik az igét

Manapság egyre népszerűbbek az úgynevezett influenszer papok is, akik nemcsak jóképűek, de divatos megjelenéssel próbálják az embereket közelebb hozni a hithez. Guiseppe Fusari az egyik leghíresebb, akinek nemcsak az arca különleges, még a teste is tökéletesre van kigyúrva. Nagy kérdés, mennyire terelődik át a hívők figyelme az igéről a feszülő ingjére, mindenesetre egyre nagyobb követőtáborral rendelkezik. Úgy látszik, sokakat képes külsejével közelebb hozni a valláshoz.

Tóth Gabi szerint önmagában ezzel a jelenséggel nincs probléma, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy fontos a hitelesség, nem elég, ha szexi valaki.

Szerintem ez menő. Ha megvan hozzá a lexikális tudás és az elhivatottság, és ha érzed rajta, hogy ez tényleg a küldetése, és nem csak egy felvett szerep, akkor ez egy jó dolog. Attól, hogy valaki ki van gyúrva, miért lenne probléma? Isten nem válogat, hogy ki hihet benne és ki nem

– mesélte Gabi.