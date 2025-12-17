Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tóth Gabi kimondta: "Magyarországon is vannak szexi papok!"

Tóth Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 13:00
vallásinfluenszer
Az énekesnőtől megszokhattuk, hogy mindig szókimondó. Tóth Gabi sokat mesél hitéről, most viszont egészen váratlan helyről közelítette meg a vallás kérdését.
Ko. K.
A szerző cikkei

Tóth Gabi énekesnő az elmúlt években nemcsak a zenéjével, hanem a véleményével is gyakran kerül reflektorfénybe. Az énekesnő sok kritikát kapott már a stílusa, a magánélete és a hite miatt is. A Nőfilter podcastben ezúttal egy olyan jelenségről beszélt hosszabban, amely szerinte alapvetően félre van értve, és amiről kevesen mernek ilyen nyíltan megszólalni.

Tóth Gabi énekesnő extravagáns ruhájában
Tóth Gabi extravagáns stílusa sokaknál kiveri a biztosítékot, de az énekesnő senkinek sem akar megfelelni (Fotó: TV2)

Tóth Gabi az extravagáns hívő

Bár Gabi sokszor kapott támadásokat, ő úgy gondolja, sosem lehet eldönteni senkiről, hogy mennyire hisz őszintén.

Azt gondolom, hogy mi nem dönthetjük el, ki az, aki tényleg hisz. Nagyon sokszor az én hitemet is megkérdőjelezték amiatt, hogy tetovált vagyok, nagyszájú, és extravagáns ruhákban lépek színpadra” – mondta. Az énekesnő szerint sokan még mindig külső jegyekhez kötik a vallásosságot.

toth gabi-03-MEDIAWORKS
Tóth Gabi a Megasztárban mutatta be legújabb dalát, Hamvaim címmel, amihez videóklip is készült (Fotó: MediaWorks)

Ha te megvallod Istent, akkor azt sokszor egy fizimiskához csatolják. Mintha csak az lehetne hívő, aki konzervatív és begombolkozva ott ül minden vasárnap a templomban

– vallotta. Úgy látja, ez a gondolkodásmód rengeteg embert eltávolít a hittől, miközben épp az lenne a cél, hogy minél többen kapcsolódjanak hozzá.

Szexi papok hirdetik az igét

Manapság egyre népszerűbbek az úgynevezett influenszer papok is, akik nemcsak jóképűek, de divatos megjelenéssel próbálják az embereket közelebb hozni a hithez. Guiseppe Fusari az egyik leghíresebb, akinek nemcsak az arca különleges, még a teste is tökéletesre van kigyúrva. Nagy kérdés, mennyire terelődik át a hívők figyelme az igéről a feszülő ingjére, mindenesetre egyre nagyobb követőtáborral rendelkezik. Úgy látszik, sokakat képes külsejével közelebb hozni a valláshoz.

Tóth Gabi szerint önmagában ezzel a jelenséggel nincs probléma,  ugyanakkor hangsúlyozta, hogy fontos a hitelesség, nem elég, ha szexi valaki.

Szerintem ez menő. Ha megvan hozzá a lexikális tudás és az elhivatottság, és ha érzed rajta, hogy ez tényleg a küldetése, és nem csak egy felvett szerep, akkor ez egy jó dolog. Attól, hogy valaki ki van gyúrva, miért lenne probléma? Isten nem válogat, hogy ki hihet benne és ki nem

 – mesélte Gabi.

Ideje lazítani a szabályokon

Gabi szerint ha ennek következtében pár ember közelebb kerül a valláshoz, az mindenképpen pozitív. „Én azt gondolom erről a kezdeményezésről, hogy jó, ha elkezdenek lazítani ezeken az avítt dolgokon. Ha valakinek az a hivatása, hogy pap legyen, és megáldották egy gyönyörű külsővel, akkor azt használni kell. Isten őt még jobban szereti – mondta nevetve. Majd hozzátette: 

Vannak Magyarországon és jóképű papok. De ha megszólalnak, nem azt nézem, milyen az arca, hanem milyen hitelességgel adja át Isten igéjét

– mondta. 

20251021_Budapest_Megasztár sajtótájékoztató_MG_MW 081
Tóth Gabi párja Papp Máté Bence, akivel többször léptek már fel közösen (Fotó: Markovics Gábor)

Ugyanakkor készült már a legszexibb papokról egy naptár is, amit azért már az énekesnő is túlzásnak érez, és kissé morbidnak gondolja. A legfontosabb viszont az, hogy minél többen újra rátaláljanak a hitre. A cél az, hogy minél több embert megszólítsanak,és valahogy újra ráébredjenek egyre többen a hitre, mert a kereszténység sajnos egyre inkább kiveszőben van  – zárta gondolatait Tóth Gabi.

 

