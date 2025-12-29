„Voltak nehéz évek, eltávolodások, csendek...” - drámai vallomást tett Tóth Gabi

A hazai hírességek napok óta osztják meg különleges karácsonyi fotóikat és videóikat a közösségi oldalán. Korábban Tóth Gabi is így tett.

Tóth Gabi őszintén mesélt arról, milyen volt a karácsonya Fotó: TV2

Tóth Gabi: Hosszú évek után idén újra olyan karácsonyunk volt, mint gyerekkoromban

Az énekesnő most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett az Instagram-oldalán. Ebben őszintén mesélt arról, hogy milyen különleges volt számára az idei ünnep.

Hosszú évek után idén újra olyan karácsonyunk volt, mint gyerekkoromban. Vagy talán még annál is szebb. Mert most már itt van a kislányom is. És újra együtt volt a család. Voltak nehéz évek, eltávolodások, csendek… de ez az ünnep most emlékeztetett arra, hogy a legnagyobb ajándék nem a fa alatt van

- kezdte a posztját Tóth Gabi, majd elárulta, mi volt számára a legnagyobb ajándék karácsonykor:

– Hanem az, amikor újra egymás szemébe tudunk nézni. Amikor nevetés tölti meg a házat. Amikor egy gyerek csillogó szeme visszahoz mindent, amit egyszer már elveszettnek hittünk. Nekem idén ez volt a karácsony legnagyobb ajándéka. Az együttlét. A béke. A hála - fogalmazott az énekesnő, aki mindenkinek azt kívánta, hogy megtapasztalja ezt az érzést.