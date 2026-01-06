Cikkünk frissül...

Meghalt Tarr Béla filmrendező kedden - közölte az MTI-vel Fliegauf Bence rendező a család nevében.

Meghalt Tarr Béla Fotó: Illyés Tibor

Tarr Béla 1955-ben született Pécsen. Édesapja id. Tarr Béla díszlettervező volt, többek között a Magyar Állami Operaházban, édesanyja, Tarr Mari 1934–2023 a Madách Színház elismert súgónője - írja a Magyar Nemzet.

Tarr Béla amatőrként kezdett filmezéssel foglalkozni. 1977-től a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendezői szakon. 1981–1990 között a Mafilm rendezője, 1981-ben más rendezőkkel közösen megalapította a Társulás Stúdiót, amely négy évig működött

1987-től vette kezdetét a mára kultikussá vált együttműködése Krasznahorkai László regényíróval.

Tarr Béla filmjei már évtizedek óta nemzetközi piacon is nagy sikernek örvendenek, alkotásait többek között Franciaországban, Olaszországban, Izraelben, Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban nagy siker fogadta.

A magyar rendező nemzetközi elismerését bizonyítja az is, hogy a Guardian című brit lap a világ legjobb filmrendezői listáján a 13. helyen említi, így Tarr Béla megelőzi Tarantinót, Altmant, Almodovárt és Spielberget is.

2007 májusában a Cannes-i fesztiválon Georges Simenon regénye alapján készült A londoni férfi című filmjével vett részt a hivatalos versenyprogramban. Szabó István Hanussen című filmjének 1988-as meghívása óta nem volt magyar játékfilm a fesztivál legfontosabb szekciójában. 2011-ben pedig az utolsó filmje, A torinói ló versenyzett és nyerte el az Ezüst Medve díjat a Nemzetközi Berlini Filmfesztiválon - íja a lap.