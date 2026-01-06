Tarr Béla legendás barátsága az egész világot felrázta: ő volt a legenda alkotótársa

Elhunyt Tarr Béla filmrendező, a magyar- és egyetemes filmtörténet egyik legnagyobb hatású alakja. A nemzetközileg is nagy presztízsnek örvendő rendező szoros barátságot ápolt egy másik nemzeti kincsünkkel, a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlóval, akivel nemcsak baráti, hanem szakmai kapcsolatuk is gyümölcsöző volt.

Tarr Béla már egészen korán felismerte Krasznahorkai László zsenialitását (Fotó: Felix Clay)

Tarr Béla és Krasznahorkai László barátsága

Tarr Béla már egészen fiatalon amatőr filmesként kezdte karrierjét. A Balázs Béla Stúdióban dolgozott, mely akkoriban a magyar kísérleti filmezés Mekkája volt. A Stúdió kötelékében készítette el első játékfilmjét, a Családi tűzfészket 1977-ben, amivel a mannheimi fesztiválon elnyerte a fesztivál nagydíját. A siker után iratkozott be a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ahol 1982-ben diplomázott. Pár évvel később, 1985-ben ismerkedett meg Krasznahorkai Lászlóval, akinek Sátántangó című első regénye már az egyetemi évek alatt is foglalkoztatta a rendezőt, ennek adaptációs lehetősége kapcsán kereste fel először Tarr az írót, de a projekt még váratott magára. Első közös munkájuk a Kárhozat című film volt 1987-ben, melynek forgatókönyvét együtt írták. Tarr Béla sötét, kilátástalanságot és kényelmetlenséget keltő alkotását a Víg Mihály vezetésével működő Balaton zenekar dalai tették felejthetetlenné. Egy Metropolis folyóiratnak adott interjúban a rendező így mesélt a közös munkáról.

A Krasznahorkai mindig bonyolít, én mindig egyszerűsítek.

Krasznahorkai László 2025 októberében a világ legrangosabb elismerésében részesülhetett, irodalmi Nobel-díjat ítélt oda neki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerésre természetesen barátja és kollégája, Tarr Béla is reagált a Telex újságírójának.

„A legnagyobb örömmel fogadtam a hírt. Ez egy megérdemelt, méltó elismerése Krasznahorkai László életművének, szerintem nagy elégtétel. Évek óta számítottam rá. Ha valakinek van egy ennyire egyéni, saját nyelve és határozott világlátása, az maximálisan megérdemli ezt az elismerést.”

Tarr Béla is rangos elismerések tömkelegében részesült pályája során (Fotó: dpa/picture-alliance)

Nem is véletlen, hogy a két látnoki alkotó között életre szóló barátság szövődött. Tarr Béla filmjei, a Sátántangó, a Kárhozat, a Werckmeister harmóniák vagy A torinói ló a világ filmművészeti élvonalába emelték a rendezőt. A Kárhozat volt az első magyar független film, mely a Berlini Filmfesztiválon 1988-ban hatalmas sikert aratott. A közel százezer méternyi celluloid-szalagra forgatott Sátántangó, illetve a Werckmeister harmóniák, melyet Tarr Béla feleségével, Hranitzky Ágnessel közösen rendezett, egyaránt szerepelnek több rangos listán is, melyek minden idők legjobb filmjeit tartják számon. A rendező 2023-ban az Európai Filmakadémia tiszteletbeli díját is megkapta, néhány hónappal ezelőtt, 2025 novemberében pedig Budapest díszpolgárává választották.