„A forma és a stílus maga a tartalom” – Nobel-díjassal dolgozott és rajongott érte fél Hollywood: Ő volt Tarr Béla

70 éves korában meghalt Tarr Béla, magyar filmrendező. A honi filmszakma megkerülhetetlen alakjának a vérében volt a színház és a mozi világa, hiszen édesapja az Operaház díszlettervezője volt, édesanyja pedig súgóként dolgozott a Madách Színházban. Tarrban már fiatalon kialakult a filmek iránti rajongás, hamar kamerát ragadott a kezébe, hogy amatőrként is mindent megörökítsen. Majd 22 évesen felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendezői szakára, onnantól pedig nem volt visszaút. Műveiben mindig igyekezett a legégetőbb társadalmi problémákat megénekelni, egész karrierjét tekintve közel 40 filmhez adta a nevét, melyekhez hol rendezőként, hol színészként és olykor producerként járult hozzá.
Egészen 1987-ig kell visszatekerni az idő kerekét, ha a filmtörténelem egyik leggyümölcsözőbb író-rendező kollaborációjának történetére vagyunk kíváncsiak. Ekkor kezdődött el ugyanis Tarr Béla, valamint a tavaly irodalmi Nobel-díjban részesülő Krasznahorkai László közös munkája.
A Krasznahorkai könyvéből készült Kárhozat című film rögtön meg is hozta a várva várt áttörést Tarr számára, a népszerű író pedig ezentúl még hat alkalommal szolgált a direktor számára sajátos történeteivel, amelyeket Tarr Béla egytől egyig utánozhatatlanul varázsolt vászonra. Még a rendező legutolsó filmjének, A torinói lónak is közösen írták a forgatókönyvét.
Ahogy azt fentebb is írtuk, Tarr munkásságáért a világ bármely szegletéből találhatunk rajongókat, a direktor fanatikusai között pedig rengeteg világsztár is megtalálható. Például az a Brad Pitt is, aki még a 2000-es magyarországi tartózkodása során a hotelszobájában kapcsolgatta a televíziót, mikor rátalált a Sátántangó című filmre, és rögtön a rabjává vált. A Trója, a Harcosok klubja és a Hetedik sztárja pedig másnap be is szerzett magának egy példányt a moziból VHS-kazetta formájában, hogy aztán házibulikban vetítse le amerikai otthonában.
De Angelina Jolie exén kívül a hollywoodi sztárvilág más kiválóságai is odáig voltak a The Guardian által a minden idők 13. legjobb rendezőjének megválasztott Tarr Béla-filmekért. A Good Will Hunting rendezője, Gus Van Sant több interjújában is kijelentette, mekkora hatással volt rá az elhunyt rendező filmográfiája, sőt, tervezte a Sátántangó újraforgatását is színes verzióban.
Ugyan a Kossuth-díjas rendező egészségügyi állapotáról nyilvánosan szinte soha sem beszélt, de azt tudni lehetett, hogy már régóta komoly betegséggel küzd. Interjúkat és egyéb eseményeket is már csak elvétve vállalt utolsó éveiben, 2024-ben például már több rendezvényt is az utolsó pillanatban kellett lemondania az egyre romló állapotára hivatkozva.
Tarr Béla halála egy emberként rázta meg a hazai és a külföldi színészeket, rendezőket és filmkedvelőket egyaránt. Sajátosan hosszú snittjeit, fekete-fehér képi világából áradó gyötrő búskomorságát és az egyetemes emberi sorsokról szóló sztorijait aligha tudja majd bárki is felülmúlni vagy akár megközelíteni.
