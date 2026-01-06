„A forma és a stílus maga a tartalom” – Nobel-díjassal dolgozott és rajongott érte fél Hollywood: Ő volt Tarr Béla

70 éves korában meghalt Tarr Béla, magyar filmrendező. A honi filmszakma megkerülhetetlen alakjának a vérében volt a színház és a mozi világa, hiszen édesapja az Operaház díszlettervezője volt, édesanyja pedig súgóként dolgozott a Madách Színházban. Tarrban már fiatalon kialakult a filmek iránti rajongás, hamar kamerát ragadott a kezébe, hogy amatőrként is mindent megörökítsen. Majd 22 évesen felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendezői szakára, onnantól pedig nem volt visszaút. Műveiben mindig igyekezett a legégetőbb társadalmi problémákat megénekelni, egész karrierjét tekintve közel 40 filmhez adta a nevét, melyekhez hol rendezőként, hol színészként és olykor producerként járult hozzá.

75 éves korában elhunyt Tarr Béla (Fotó: f84)

Nobel-díjassal karöltve a siker útján

Egészen 1987-ig kell visszatekerni az idő kerekét, ha a filmtörténelem egyik leggyümölcsözőbb író-rendező kollaborációjának történetére vagyunk kíváncsiak. Ekkor kezdődött el ugyanis Tarr Béla, valamint a tavaly irodalmi Nobel-díjban részesülő Krasznahorkai László közös munkája.

A Krasznahorkai könyvéből készült Kárhozat című film rögtön meg is hozta a várva várt áttörést Tarr számára, a népszerű író pedig ezentúl még hat alkalommal szolgált a direktor számára sajátos történeteivel, amelyeket Tarr Béla egytől egyig utánozhatatlanul varázsolt vászonra. Még a rendező legutolsó filmjének, A torinói lónak is közösen írták a forgatókönyvét.

A legendás direktor nevéhez számos felejthetetlen alkotás fűződik (Fotó: AA/ABACA)

Tarr Béla még Brad Pittet is megidézte

Ahogy azt fentebb is írtuk, Tarr munkásságáért a világ bármely szegletéből találhatunk rajongókat, a direktor fanatikusai között pedig rengeteg világsztár is megtalálható. Például az a Brad Pitt is, aki még a 2000-es magyarországi tartózkodása során a hotelszobájában kapcsolgatta a televíziót, mikor rátalált a Sátántangó című filmre, és rögtön a rabjává vált. A Trója, a Harcosok klubja és a Hetedik sztárja pedig másnap be is szerzett magának egy példányt a moziból VHS-kazetta formájában, hogy aztán házibulikban vetítse le amerikai otthonában.

De Angelina Jolie exén kívül a hollywoodi sztárvilág más kiválóságai is odáig voltak a The Guardian által a minden idők 13. legjobb rendezőjének megválasztott Tarr Béla-filmekért. A Good Will Hunting rendezője, Gus Van Sant több interjújában is kijelentette, mekkora hatással volt rá az elhunyt rendező filmográfiája, sőt, tervezte a Sátántangó újraforgatását is színes verzióban.