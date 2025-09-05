Hatalmas hírt jelentett be Szentkirályi Alexandra: Szabó Zsófihoz van köze

Szentkirályi Alexandra a Facebookon közölte, hogy Szabó Zsófi csatlakozott a Női DPK-hoz nagykövetként. A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője posztjában elmondta, közösségükben már sok fontos kérdés előkerült.
"Ki, milyen kihívásokkal találkozott a tanévkezdés kapcsán, ki mit gondol az online nyilvánosságról vagy épp az, hogy ki, hogy oldja meg a rendszeres sportolást. Nap mint nap megmutatjuk, hogy mi nők hogyan tudjuk közös értékeink mentén formálni Magyarország jövőjét" - fogalmazott a frakcióvezető.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.