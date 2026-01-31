Érthetetlen indulatokat szült Radics Gigi csodás előadása

Tíz, generációkat összekötő sláger jutott a Csináljuk a fesztivált! döntőjébe. Az elmúlt 110 évből a legnagyobb magyar könnyűzenei kedvencek között szerepel Cserháti Zsuzsa, Kovács Kati, Charlie, a Korál, a Tátrai Band, a V’Moto-Rock, Zorán, valamint a Lóci játszik, Oláh Gergő és a TNT slágere is. Radics Gigi, aki A boldogság és én című dallal jutott a döntőbe, finálé előtt arról beszélt, hogy különös nyugalom van rajta.

Radics Gigi különös nyugalomban készül a fináléra

Nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de van egy nyugalom bennem, egy megnyugvás van rajtam. Legfőképpen azért, mert méltó helyre került a dal, azáltal, hogy a döntőben van. Nagyokat kell merni álmodni, és remélem, hogy ez a dal meg is nyeri a Csináljuk a fesztivált! idei döntőjét. Most nyugodt vagyok, pedig nagyon féltem ettől a daltól a kezdetektől fogva, de most talán összecsiszolódtunk.

Radics Gigi finoman nyúlt a slágerhez

Az énekesnő elmesélte, hogy nem gyakorolta folyamatosan, mert az sem feltétlenül jó. „Megpróbáltam finomítgatni, meg egy-két dolgot kivenni vagy belerakni, amiről úgy gondoltam, hogy nem annyira kell bele, vagy egy picit más kéne, hogy legyen az előző adáshoz képest” – tette hozzá. Nagyon nem akarta megváltoztatni a dalt, tisztelettel szeretett volna hozzányúlni.

Radics Gigi bízik a győzelemben

Véleménye mindenkinek lehet, de nem mindenki hallgatja az előadásokat értő füllel. A dal alatt volt, aki azt kommentelte, hogy fölösleges a sok hajlítgatás a dalba, de mások megvédték Gigit, akit nemrég műteni is kellett.

Aki ezt leszólja, nem ért hozzá! Gigi óriási tehetség, egy nemzeti kincs. Ez az előadása nem csak tökéletes, hanem csodálatos is, mint mindegyik. Ha Amerikában született volna, úgy hívnák, hogy Céline Dion. De szerencsénkre a mi honfitársunk! Gratulálok Gigi, és sok sikert!

– írta egy rajongója.

Egy másik kommentelő hasonlóképp vélekedett: „A lelkünket simogatja a hangod, egyszerűen egy Istentől kapott ajándék vagy mindannyiunk számára”.

Jön a Csináljuk a fesztivált! döntője

A műsorral kapcsolatban Balázs Klári és Korda György a Borsnak elmondták, hogy az idei évadban több újítás is volt, a szerkesztők pedig nagyon eltalálták, kihez mely sláger illik. A táncdalénekes bevallotta, hogy találkoztak olyan dalokkal amelyeket nem igazán éreztek magukénak, de ezzel semmi probléma nincs: „Lehetőségünk volt, hogy elmondjuk, hogy kicsit távol áll az ízlésünkről. De ami igazán fontos, amit kiemelnék, hogy a legnagyobb slágert keressük. Van különbség a dal és a sláger között. Nem mindig a legjobb dal a legnagyobb sláger.”