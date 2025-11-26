„Na, egyél!” – Miért robbant ki botrány Rácz Jenő és felesége dubajos videója körül?

Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra nem először mutatja be fényűző életüket az Instagramon: a luxusnyaralások, a fine dining élmények időről időre felbukkannak a posztjaiban. Ezúttal Dubajba utaztak, ahol egy elegáns étteremben különleges fogást, májpástétomot szolgáltak fel narancshéjban. A videó legmegosztóbb pillanata azonban nem maga az étel, hanem az, hogy a séf odabökött Dórának: „Na, egyél” — és ezzel elindult az online párterapeuták, pszichológusok és viselkedés elemzők eszmecseréje.
A Redditen többen is felháborodtak a videón, az egyik kommentelő megjegyezte:
Milyen szépen szól a feleségéhez. "Na egyél."
Többen viszont ironikusan álltak a a dologhoz, mondván ennél sokkal rosszabb dolgok történnek más házasságokon belül.
Pfu de nárcisztikus bully pszichopata bántalmazó ez a férj, mert azt mondta neki, hogy ‘na egyél’. Hogy lehet ezt vajon elviselni?
Mások viszont védelmükbe vették Jenőt, és egyáltalán nem láttak a jelenetben bántalmazó szándékot:
Ha valaki a párjával legjobb barátok is egyben, akkor nem értem, ezzel mi a gond … együtt vannak már jó ideje, hogy ne úgy fogalmazzon: falatozzál kedvesem. Szerintem ennyire nem kell ezt túlvinni.
A vita jóval árnyaltabb, mint elsőre tűnik, a háttérben pedig több, egymással párhuzamos jelenség is meghúzódik.: egyrészt az influenszer életmódot, luxusnyaralásokat sok ember irigyen figyeli, másrészt pedig az interakciók köztük nemcsak egyszerű szerelmi pillanatok, hanem kommunikációs stílus miatt is megosztóak.
A „Na, egyél!” mondat szinte ártatlannak tűnik, de sokak számára a gesztus mögött egyenlőtlen dinamika áll: a hatalom, a kontroll, a nyilvánosság ereje. Egyes kommentelők szerint nem pusztán egy laza bökés, hanem egyfajta megszólítás, ami alá-fölérendeltséget sugallhat. Ugyanakkor mások számára ez a közvetlenség, a laza intim kommunikáció jele: ha egy pár már régóta együtt van, és jó barátként viselkedik, talán nem kell minden szavukat rózsaszín felhőbe csomagolni.
A vita tovább erősödik, mert Jenőék híresek, nagyon sok ember követi őket, és minden gesztusukat kommentálják. Valószínű, hogy a háttérben nem is a mondat valódi tartalma, hanem inkább az irigység és a Rácz-pár fényűző életmódja áll. Sokan rossz szemmel nézik, hogy megengedhetik maguknak a luxusutazásokat, a drága éttermeket és a különleges élményeket, így bármilyen apró gesztus könnyen nagyító alá kerül. Jenő pedig aligha arról ismert, hogy tiszteletlenül beszélne a feleségével, ezért nagy valószínűséggel ebben a félmondatban sincs semmi bántó vagy negatív, inkább csak egy hétköznapi, játékos odaszólás, amit a külső szemlélők sokkal feszültebben értelmeztek, mint ahogy elhangzott.
