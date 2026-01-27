Drámai döntés: Stohl András hazaküldött két lányt, hogy Kiara Lorddal maradjon kettesben

Feszültséggel és váratlan fordulattal zárult A TV2 A Nagy Ő legutóbbi adása, amelyben a lovas randi idilli hangulatát egy kifejezetten kellemetlen vacsora követte. Kiss Kriszta, Kiara Lord és Pálfi Panna teljesítettek a legjobban Stohl András kérdezz-felelek játékában, ahol a színművész különböző élethelyzetek elé állította a lányokat: mit szólnának egy erotikus filmes jelenethez, hogyan reagálnának, ha lerobbanna az autója, vagy miként kezelnék a mindennapi konfliktusokat. Az őszinte válaszok jutalma egy közös lovaglás volt, amely tele volt flörttel, nevetéssel és egyre pikánsabb pillanatokkal. Úgy tűnt, minden adott egy emlékezetes randifolytatáshoz – ám ekkor jött a feketeleves.

A Nagy Ő vacsorája csúnya fordulatot vett... (Fotó: TV2)

Dráma A Nagy Ő-ben: Elfajultak az indulatok

Stohl András egy elegáns vacsorával folytatta volna az estét: „Azt javaslom, folytassuk ezt a beszélgetést egy vacsora mellett. Leó (a ló) már jóllakott, én pedig szeretném, ha ti is jól éreznétek magatokat, és a pocakotok is tele lenne. Meghívlak benneteket vacsorázni” – mondta, majd hozzátette: „Legyetek nagyon csinosak, kerázzátok ki magatokat.” Kiara tudatosan készült az estére:

Direkt úgy helyezkedtem, hogy Andrással szemben üljek, hogy állandó szem és mellkontaktus legyen köztünk...

– vallotta be.

Kriszta és Panna befeszültek

A kezdeti könnyedség azonban hamar megtört. Egy tréfás megjegyzés után – miszerint, aki nem néz a másik szemébe, annak hét évig nincs szex – Kiara nevetve vágott vissza: „Ezt te sem gondolod komolyan.” Az elegáns étterem és a meleg fények ellenére egyre feszültebb lett a légkör, amikor Kiss Kriszta váratlanul szóvá tette sérelmét: „Rosszul esett, amikor azt mondtad, nem érzed köztünk a szimpátiát, vagy hogy zártnak látsz. Ez meglepett” – mondta, majd elárulta, hogy régimódi nőnek tartja magát, és elvárja, hogy egy férfi hódítsa meg.

Kettesben maradt Kiara Lord és a Nagy Ő

Stohl András ekkor tudatosan hátrébb lépett, figyelve, hogyan alakul a dinamika a lányok között, ám ez csak tovább növelte a feszültséget. Kiara szerint az egész helyzet olyan volt, mintha egy pszichológusi ülésen ültek volna, nem pedig egy randin. A káosz végül döntésre kényszerítette a Nagy Ő-t: „Azt érzem, hogy bemerevedtünk, mindenki túlzottan viselkedni próbál. Rájöttem, hogy hárman nem lehet mélyen és komolyan randizni” – mondta, majd kimondta a verdiktet:

Azt szeretném, ha az a lány maradna ma, aki a legönazonosabb volt. Kiara, veled eszem meg a desszertet. Ez azt jelenti, hogy két lánynak most fel kell állnia az asztaltól

– árulta el Stohl András. Kiss Kriszta és Pálfi Panna számára ezzel véget ért az este, Kiara pedig kettesben folytatta a Nagy Ő-vel, láthatóan felszabadultabb hangulatban. A kérdés már csak az: ez a döntés végleges búcsút jelent Kriszta és Panna számára, vagy Stohl András még tartogat meglepetéseket a folytatásban?