Dalban pakol ki kapcsolatukról L.L. Junior és Frey Timi

Nemrég újabb részletek derültek ki a rapper és barátnője kapcsolatáról. Frey Timiről sokan gondolhatták, hogy a pénz miatt keresi ennyire jelenlegi párja társaságát, ám nemrég kiderült, hogy talán épp L.L. Junior az, aki kevésbé áll jól anyagilag. A pár korábbi, Timiről szóló, nagy port kavart dala után most újabb szerzeményt jelentet meg, amelynek szintén a kapcsolatuk az alaptémája.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata új szintre lépett (Fotó: Bors)

Új zenével érkezik L.L. Junior, párja is szerepel benne

A rapper tegnap közösségi oldalán mutatta meg legújabb dalát, amiben barátnője, Frey Timi is szerepelni fog. Nem nagy titok, hogy ez a dal kettőjük viharos kapcsolatáról fog majd szólni, hisz a zeneszöveg is elég árulkodó.

Letiltjuk egymást, meg feloldjuk újra. Lehet gyerekes, de hagyom hogy nevessenek. Storynkat küldik, az egónkat fűzik, pedig nem kellene más, csak hogy szeressenek

– hangzik el az új dalban L.L. Junior szájából. A rajongók szerint óriásit fog robbanni a dal, mivel sokan már csak a kettőjük kapcsolata körül lévő botrányok miatt is meghallgatják majd.

L.L. Junior párja gazdagabb, mint sokan gondolnák (Fotó: Markovics Gábor)

Máris imádják a rajongók L.L. Junior új dalát

Alig tette közzé a dal hírét Junior, máris rengeteg komment érkezett a rapper videója alá, amelyekből kiderül, mennyire várják már a rajongók a legújabb szerzeményt.

Az L.L. Junior név mindig is garancia volt és lesz a minőségi zenére

– írta az egyik követője, aki közel sem maradt egyedül a pozitív kommentjével. „Minden dalod/zenéd, amit kiadsz, eggyé válok vele. Respekt bratyesz, mióta csak az eszemet tudom” - áradozott Junior videója alatt egy másik rajongója.

A Beköltözve Hajdú Péterhez ajánlóvideójából nemrég kiderült kettőjük anyagi helyzete is, amellyel kapcsolatban L.L. Junior viccesen élcelődött.

Szóval, én vagyok a pénzéért vele! Érted? Én vagyok a hozományvadász! Most is láttam, hogy saját séf, meg minden. Komoly villa...

– magyarázta a műsorban poénosan a rapper.