Lengyel Johanna megrázó vallomása: „Szinte fáj a magány!”

Lengyel Johanna Megasztár-győztesként vált országosan ismertté, és a siker nemcsak lehetőségeket, hanem komoly belső változásokat is hozott. Azóta sokkal tudatosabban él, folyamatosan dolgozik önmagán, és ez az életstílus az emberi kapcsolataira is hatással van.

Lengyel Johanna Megasztár-győzelme végre meghozta számára az országos ismertséget (Fotó: TV2)

Lengyel Johanna magánya

Ahogy fogalmazott, a folyamatos fejlődés miatt gyorsabban halad, mint sok barátja, akik kényelmesebben értelmezik a mindennapokat.

Tud fájó lenni a magány néha. Én állandóan törekszem arra, hogy fejlődjek, ezért gyorsan haladok. Akik mellettem voltak, sokszor komfortosabban fogták fel az életet. Ha ők stagnálnak, azzal semmi probléma, csak eljön az az idő, amikor nem vagyunk kompatibilisek, emiatt sokszor cserélődik a baráti köröm

– vallotta őszintén.

A Lengyel Johanna Marics Peti párosról rengeteget pletykáltak a rajongók (Fotó: Szabolcs László)

Johanna már pozitív szakaszban

Lengyel Johanna elmondása szerint nemcsak másokat, hanem saját magát is meg kellett értenie az elmúlt években. Volt már olyan időszak, amikor nem volt tökéletesen lelkileg, enyhe depresszióba esett, és ilyenkor irritálták azok, akik nagyon egyben voltak.

Voltam olyan helyzetben, amikor nem voltam rendben magammal, és ha találkoztam valakivel, aki nagyon egyben volt, az szinte irritált. Ha nincs energiád, akkor kicsit keresed azokat az embereket, akik hasonlóan vannak és megerősítenek az állapotodban

– mesélte Lakatos Levente podcastjében az énekesnő, aki szerint most pont ő van a pozitív szakaszban, amivel sokan nem tudták tartani a tempót a múltjából.

Johanna sokszor elfejlődik barátai mellől, ezért gyakran váltakoznak a körülötte lévő emberek (Fotó: Markovics Gábor)

A baráti kör gyakran cserélődik amiatt, mert az életük más irányt vesz. Johanna túlságosan kötődött a régi kapcsolatokhoz, és talán pont ez volt, ami magányossá tette. Idén azonban tudatosan elengedte a múltat: „Sokáig ragaszkodtam emberekhez, és emiatt voltam magányos. Nem hagytam helyet, hogy új emberek be tudjanak lépni az életembe. Talán ebben az évben engedtem meg először, hogy történjen, aminek történnie kell. Ekkor kezdtek bejönni olyan kapcsolatok, akik hasonló tempóban élik az életüket, mint én, és velem haladnak” – mondta.

Jöhet a szerelem?

A szerelemről is őszintén beszélt, elismerve, hogy néha hiányzik neki a társ. „Ebben is vannak hullámok. Néha azt érzem, hogy jó lenne, ha lenne valaki mellettem, és szinte fáj a magány.”