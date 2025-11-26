Keresztes Ildikó üzenete Tina Turner születésnapján: ilyen hatással volt rá a rock királynője

A Vogue magazin legidősebb címlaplánya, aki könyveket írt az életéről és még egy játékfilmben is feldolgozták az életét: ő Tina Turner, a díva, a rocklegenda – később rocknagyi, aki az egész világot elvarázsolta.
Kevesen mondhatják el magukról, hogy legnagyobb példaképük előtt színpadra lépve megmutathatták, mitől is lettek ilyen sikeres előadók. Keresztes Ildikó azonban egy közülük. A Máté Péter díjas énekesnő 1990-ben az MTK-Stadionban nyitotta meg Tina Turner magyarországi koncertjét, ahol az énekesnő egyik embere fel is figyelt a fiatal tehetségre.
1982-ben láttam először Tina Turnert élőben a Budapest Sportcsarnokban, és azonnal lenyűgözött. Összesen háromszor járt nálunk, de a legközelebb 1990-ben kerültem hozzá, amikor az East zenekarral előtte léphettünk fel az MTK-Stadionban. Azt reméltem, lesz egy backstage-találkozó, de olyan szinten védték, amilyet soha más sztárnál nem láttam. Gyakorlatilag felrakták a színpadra, majd el is vitték. Mégis hatalmas szerencsém volt, mert a stábjából valaki beengedett egészen a színpadig, így nagyjából tíz méterről nézhettem végig a koncertet. Ez leírhatatlan élmény volt, ami az egész pályámat meghatározta
– mesélte a Borsnak az énekesnő.
Ahogy egy egész világ, úgy Keresztes Ildikó is példaértékűnek tartja az elhunyt énekesnőt, aki nehéz sorsa ellenére meghódította a zeneipart. Tina Turner életútja egyszerre volt káprázatos és megterhelően nehéz. Gyermekkorát szegénység és bizonytalanság kísérte, később pedig házasságában élte át azt a bántalmazó időszakot, amelyből hatalmas erővel tudott csak kilépni. Mégis, éppen ez a küzdőszellem tette őt a rock egyik legikonikusabb alakjává. Rendkívüli hangja, energikus színpadi jelenléte és kitartása világszerte milliókat inspirált, sikerei pedig bebizonyították, hogy a legmélyebb traumákból is lehet felemelkedni és új életet teremteni.
"Példaértékű mindenféle szempontból. A halálával egy olyan korszak tűnik el – mint ahogy ezekkel az igazi nagyokkal lásd, Freddie Mercury, Michael Jackson, Prince –, ami annyira értékes volt, meghatározó, és megismételhetetlen."
"Talán ezért is fájt ennyire, hogy ő elment. Furcsa érzés ez, mert ugyanabban az évben született, mint édesanyám, mindössze egy hónap különbséggel. És idén veszítettem el az édesanyámat is. Ez is egy olyan különös, láthatatlan kapocs kettőnk között" – emlékezett vissza.
Van egy harmadik ok is, ami miatt ennyire mélyen érintett a halála. Bár nem vagyok az a fajta rajongó, mint a civil lányok, hiszen pályatársként, zenészként másképp tekintek rá, mégis amikor megtudtam, hogy elment, mintha kívülről figyeltem volna magam. Napokig teljesen magam alatt voltam, és majdnem egy hétig minden nap elsírtam magam
– mondta elérzékenyülve az énekesnő.
A világsztár örökre a zene történetének kiemelkedő alakja marad: olyan művész, aki erejével, tehetségével és emberi tartásával generációkat inspirált. Tina Turner öröksége nemcsak dalaiban él tovább, hanem abban a bátorságban is, amellyel millióknak mutatta meg, hogyan lehet a fájdalomból felemelkedni.
