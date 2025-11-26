Keresztes Ildikó üzenete Tina Turner születésnapján: ilyen hatással volt rá a rock királynője

A Vogue magazin legidősebb címlaplánya, aki könyveket írt az életéről és még egy játékfilmben is feldolgozták az életét: ő Tina Turner, a díva, a rocklegenda – később rocknagyi, aki az egész világot elvarázsolta.

Tina Turner a legendás énekesnő, akiért egy világ rajongott, ma lenne 86 éves (Fotó: ANP via AFP / AFP)

Tina Turner születésnapján nem mindennapi életére emlékezünk

Kevesen mondhatják el magukról, hogy legnagyobb példaképük előtt színpadra lépve megmutathatták, mitől is lettek ilyen sikeres előadók. Keresztes Ildikó azonban egy közülük. A Máté Péter díjas énekesnő 1990-ben az MTK-Stadionban nyitotta meg Tina Turner magyarországi koncertjét, ahol az énekesnő egyik embere fel is figyelt a fiatal tehetségre.

1982-ben láttam először Tina Turnert élőben a Budapest Sportcsarnokban, és azonnal lenyűgözött. Összesen háromszor járt nálunk, de a legközelebb 1990-ben kerültem hozzá, amikor az East zenekarral előtte léphettünk fel az MTK-Stadionban. Azt reméltem, lesz egy backstage-találkozó, de olyan szinten védték, amilyet soha más sztárnál nem láttam. Gyakorlatilag felrakták a színpadra, majd el is vitték. Mégis hatalmas szerencsém volt, mert a stábjából valaki beengedett egészen a színpadig, így nagyjából tíz méterről nézhettem végig a koncertet. Ez leírhatatlan élmény volt, ami az egész pályámat meghatározta

– mesélte a Borsnak az énekesnő.

Tina Turner élete mára legendássá vált: ikonikus színpadi jelenlétével az egész világot meghódította (Fotó: Royalportraits Europe/Bernard Ruebsamen / Northfoto)

Ahogy egy egész világ, úgy Keresztes Ildikó is példaértékűnek tartja az elhunyt énekesnőt, aki nehéz sorsa ellenére meghódította a zeneipart. Tina Turner életútja egyszerre volt káprázatos és megterhelően nehéz. Gyermekkorát szegénység és bizonytalanság kísérte, később pedig házasságában élte át azt a bántalmazó időszakot, amelyből hatalmas erővel tudott csak kilépni. Mégis, éppen ez a küzdőszellem tette őt a rock egyik legikonikusabb alakjává. Rendkívüli hangja, energikus színpadi jelenléte és kitartása világszerte milliókat inspirált, sikerei pedig bebizonyították, hogy a legmélyebb traumákból is lehet felemelkedni és új életet teremteni.

"Példaértékű mindenféle szempontból. A halálával egy olyan korszak tűnik el – mint ahogy ezekkel az igazi nagyokkal lásd, Freddie Mercury, Michael Jackson, Prince –, ami annyira értékes volt, meghatározó, és megismételhetetlen."