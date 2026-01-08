Az acélkeményre gyúrt Kádár L. Gellért nem mert levetkőzni: szégyellte a testét

Kádár L. Gellért Hunyadi Jánosként vált országosan ismertté a nagyszabású Hunyadi sorozat főszereplőjeként, ahol nemcsak a játéka, hanem az izmos fizikuma is azonnal felkeltette a nézők figyelmét. Kevesen gondolnák azonban, hogy korábban kifejezetten rosszul érezte magát a saját testében.

Kádár L. Gellért színész ma már tudatosan figyel az egészségére, de ez nem volt mindig így (Fotó: MediaWorks)

Kádár L. Gellért: "Inkább legyen rajtam ruha"

A színész őszintén beszélt arról, hogy fiatalabb korában folyamatosan másokhoz mérte magát és ez meglehetősen rossz hatással volt az önbecsülésére.

Emlékeim szerint nem voltam elégedett magammal fiatalabb koromban. Úgy voltam vele, hogy inkább legyen rajtam ruha, és ne lássa senki a testemet. Amikor a körülöttem lévő emberekre néztem, az volt a megélésem, hogy mindenki jobban néz ki, és ugyan ez volt, ha elmentünk egy strandra. Persze ez nem feltétlen volt igaz, hanem inkább az én nagyon önkritikus belső megélésem volt

– mondta.

Még az egyetemi évek alatt sem fordult a sport felé, pedig a környezetében volt erre inspiráló példa.

„Egyetemista koromban sem volt része az életemnek a sport, mindenhol máshol volt a fókusz. Az egyik lakótársam minden nap edzett, én pedig csak néztem. Gyönyörködtem benne, akár motiválhatott is volna, de akkor ez még nem indult el bennem” – emlékezett vissza

Önszobrászkodás és belső fordulat

A változás végül nem egy szerep miatt jött, hanem egy belső felismerés hatására. Gellért elmondta, hogy az életmódja és a közérzete egy ponton már nem volt összeegyeztethető azzal, ahogyan élni szeretett volna.

Korábban sokat jártam kocsmákba, cigarettáztam, majd egyik napról a másikra eldöntöttem, hogy leteszem a cigit. Azóta már nem is iszom. De akkoriban elkezdtem hízni, és mivel magas vagyok, ezért kívülről nem volt annyira feltűnő, de belül egyre rosszabbul éreztem magam. Visszajött az az érzés, hogy nem jó a testemben lenni. Egyszer csak eldöntöttem, hogy ez nem mehet tovább, és elkezdtem edzeni, teljesen egyszerűen, otthon végezhető gyakorlatokkal

– mesélte a színész, akinek a teste azóta már teljesen átalakult.

Kádár L. Gellért magassága miatt nem annyira látszanak rajta a plusz kilók, de belül emésztette súlytöbblet (Fotó: Németh András Péter)

A fizikai változás gyorsan lelki folyamatokat is elindított benne.

Elképesztő volt látni, amikor elkezdett átalakulni a testem. Olyan érzés volt, mint egy önszobrászkodás. Ahogy kívülről fejlődött a testem, az belülről is fókuszt adott, rendet rakott bennem

– fogalmazott Szabó Péter podcastjében.