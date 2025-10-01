Felfedte magánélete titkait a Hunyadi sztárja, Kádár L. Gellért

Kádár L. Gellért élete az utóbbi időben fenekestől felfordult: megkapta első sorozatfőszerepét, Dobó Kata filmjében forgat. Ezeket megelőzően pedig új fejezet kezdődött az életében: felköltözött Budapestre, ahol egy új szenvedélye is lett.

Kádár L. Gellért élete gyökerestől megváltozott (Fotó: RTL/hot! magazin)

„Amikor felköltöztem Budapestre, akkor kezdtem sakkozni egy barátommal.”

Olyannyira megtetszett, hogy tudatosan belevágtam, fejlesztettem magam.

„Megtanultam veszteni és a vereséget feldolgozni, ráadásul segít a fókuszáltságban, és addig sem a közösségi oldalakat görgetem órákon át” – mesélte a színész a hot! magazinnak.

Kádár L. Gellért párja mindenben támogatja a színészt

Távol áll tőle a rivaldafény azon része, ami a magánéletét érinti. Emiatt egyértelműsítette, hogy nem szeretne haknizni életének ezen részével a médiában, és kétszer is meggondolja, mi az, amit elvállal.

Kádár L. Gellért Hunyadi-sorozatbeli szereplése óta rengeteg felkérést kap (Fotó: Ladóczki Balázs)

„Nem hasraütésszerűen vállalok el felkéréseket, hanem megfontolom őket.”

A média egy egészen új terep számomra.

„A párommal mindent megbeszélünk, meghallgatom a véleményét, mert fontos nekem, hogy ő hogyan látja. De egy ügynökség is áll mögöttem, akikkel átbeszélem, merrefelé szeretnénk irányítani a karrieremet, de a végső döntés mindig az én kezemben van” – tette hozzá Gellért.