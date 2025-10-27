BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meglepő szituációban fotózták le Kádár L. Gellértet – szakmát vált Hunyadi?

Kádár L. Gellért
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 12:23
Budapest Parkrejtély
Az üres Budapest Parkban tűnt fel a Hunyadi sorozat címszereplője. Kádár L. Gellértről lestifotók készültek...
Bors
A szerző cikkei

Rendbontás vagy titkos produkció? Kádár L. Gellértet váratlan helyzetben kapták lencsevégre. Az idei évadra már kapuit bezáró Budapest Park színpadán fotózták le a népszerű színészt. Vajon mit csinálhatott a színpadon?!

kádár l. gellért
Kádár L. Gellért a Budapest Parkban tűnt fel váratlanul (Fotó: Bors olvasói fotó)

A Hunyadi sorozat címszereplője készül valamire

Kádár L. Gellért nevét az egész ország megismerte és megszerette az óriási népszerűségnek örvendő Hunyadi sorozat révén. Az erdélyi származású színész még csak a harmincadik születésnapját ünnepli decemberben, máris a fél világ elismeri a tehetségét. A jelek szerint most újra nagy dobásra készül.

Kádár L. Gellért több marosvásárhelyi társulatban játszott már, a színpadi szerepek után pedig a tévéképernyőn is sikert aratott a történelmi sorozat főszereplőjeként. Most pedig zenei színpadon tűnt fel, de egyelőre csak találgatni lehet, hogy mi célból! A lapunkhoz eljuttatott olvasói fotókon jól látszik, hogy a fiatal tehetség a Budapest Park színpadán áll.

A Bors olvasója lencsevégre kapta a színészt a nagy zenei színpadon (Fotó: Bors olvasói fotó)

Zenei karriert épít Kádár L. Gellért?

Persze nem ritka, hogy valakit lefotózzanak a népszerű szórakozóhelyen, ám most igencsak rendhagyók a körülmények. A bulihely ugyanis idénre már bezárta a kapuit, ilyenkor legfeljebb csak zenekari tagok vagy stábjuk léphet be. Gellért ráadásul a színpadon sétálgatott többed magában látszólag céltudatosan. Az egyik képen a háttérben egy gitár is feltűnik, így joggal merül fel a gyanú, hogy zenés produkcióra készül.

Kádár L. Gellért mögött egy gitár is látszik, zenei karrierbe kezd? (Fotó: Bors olvasói fotó)

A Bors felkereste Kádár L. Gellértet a lesifotók kapcsán, de egyelőre nem akarta elárulni a titkot… 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu