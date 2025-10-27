Meglepő szituációban fotózták le Kádár L. Gellértet – szakmát vált Hunyadi?

Rendbontás vagy titkos produkció? Kádár L. Gellértet váratlan helyzetben kapták lencsevégre. Az idei évadra már kapuit bezáró Budapest Park színpadán fotózták le a népszerű színészt. Vajon mit csinálhatott a színpadon?!

Kádár L. Gellért a Budapest Parkban tűnt fel váratlanul (Fotó: Bors olvasói fotó)

A Hunyadi sorozat címszereplője készül valamire

Kádár L. Gellért nevét az egész ország megismerte és megszerette az óriási népszerűségnek örvendő Hunyadi sorozat révén. Az erdélyi származású színész még csak a harmincadik születésnapját ünnepli decemberben, máris a fél világ elismeri a tehetségét. A jelek szerint most újra nagy dobásra készül.

Kádár L. Gellért több marosvásárhelyi társulatban játszott már, a színpadi szerepek után pedig a tévéképernyőn is sikert aratott a történelmi sorozat főszereplőjeként. Most pedig zenei színpadon tűnt fel, de egyelőre csak találgatni lehet, hogy mi célból! A lapunkhoz eljuttatott olvasói fotókon jól látszik, hogy a fiatal tehetség a Budapest Park színpadán áll.

A Bors olvasója lencsevégre kapta a színészt a nagy zenei színpadon (Fotó: Bors olvasói fotó)

Zenei karriert épít Kádár L. Gellért?

Persze nem ritka, hogy valakit lefotózzanak a népszerű szórakozóhelyen, ám most igencsak rendhagyók a körülmények. A bulihely ugyanis idénre már bezárta a kapuit, ilyenkor legfeljebb csak zenekari tagok vagy stábjuk léphet be. Gellért ráadásul a színpadon sétálgatott többed magában látszólag céltudatosan. Az egyik képen a háttérben egy gitár is feltűnik, így joggal merül fel a gyanú, hogy zenés produkcióra készül.

Kádár L. Gellért mögött egy gitár is látszik, zenei karrierbe kezd? (Fotó: Bors olvasói fotó)

A Bors felkereste Kádár L. Gellértet a lesifotók kapcsán, de egyelőre nem akarta elárulni a titkot…