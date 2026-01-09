Ebben az európai országban a legnagyobb a reálbér-növekedés, Hajdú Péter táncra perdült

Ahogy arról már korábban a Ripost beszámolt 2025-ben az Európai Unió országainak ranglistájának élén áll Magyarország a reálbér-növekedésben. Az Euronews jelentése szerint a tavalyi évben 2,9%-kal nőttek a reálbérek hazánkban és az idei évben még nagyobb javulás érkezhet. Hajdú Péter közösségi oldalán most rajongóinak is elárulta a hírt, amit a mesterséges intelligencia is megerősített.
Annyian kértétek, hogy kérdezzem meg a ChatGPT-t a reálbér-növekedésről, hogy ezt most meg fogom tenni. A kérdés pedig az lesz, hogy melyik EU-s országban volt a legnagyobb reálbér-növekedés 2025-ben?
– mondta TikTok-videójában a műsorvezető. Hajdú Péter sem számított a mesterséges intelligencia válaszára, mivel a fogadás során csak a legjobb háromba tette Magyarországot.
A 2025-ös adatok alapján a legnagyobb reálbér-növekedés az Európai Unióban Magyarországon várható, körülbelül 3,5 százalékos emelkedéssel
– válaszolta a műsorvezető kérdésére a ChatGPT.
A műsorvezető kicsit eltért a komoly stílusától, és a válasz hallatán egyből táncra perdült. A közönséget is meglepte mozdulataival Hajdú Péter, de a tény akkor is tény marad, mivel Magyarországon az internet és a Ripost információi szerint is nagy emelkedés várható a reálbérben idén is.
Nem ez volt viszont az első alkalom, hogy a műsorvezető kikérte a mesterséges intelligencia véleményét. Korábban a villamos energia és a gáz áráról kérdezett Hajdú Péter, ahol a ChatGPT ismét megerősítette, hogy jelenleg Magyarországon a legalacsonyabb ezeknek az ára.
