Dávid Petra különleges helyszínről jelentkezett be: „Soha nem néztem ki ilyen jól!”

Dávid Petra a Házasság első látásra sztárja, egy őszinte, ünnepi hangulatú interjúban mesélt a lapunknak az idei év megpróbáltatásairól, előtérbe került az életmód és a mentális egyensúly. A fitneszedző elárulta, hogy jelenleg Rómában élvezi a versenymentes időszakot és teljes nyugalommal kezeli az ünnepi étkezéseket is.
Dávid Petra éppen Rómából jelentkezett be a Borsnak, ahol nemcsak az ünnepi hangulatot élvezi, hanem az igazán kiegyensúlyozott életérzést is.
Éppen Rómában nyaralok, és a Vatikán fele sétálok. Már gyerekkorom óta nem voltam itt, úgyhogy már nem is emlékeztem erre a csodás városra. Most jó újra felidézni
– mesélte Petra mosolyogva, aki éppen a versenyidőszakon kívül van, így – ahogy ő fogalmazott – „élvezi az életet”. De ez korántsem jelenti azt, hogy ne lenne tudatos.
Az idei versenyfelkészülés több ponton is eltért a korábbiaktól. „Sokkal kevesebbet kardióztam, és a versenydiétám is kicsit más volt. Sokkal flexibilisebb lett” – árulta el lapunknak. A klasszikus étrendje, a hal-saláta-rizs kombináció csak a hajrában került elő. „A vége már nagyon fárasztó volt” – mondta Petra, akinek már nem a határok feszegetéséről szól a versenyfelkészülés. „Eddig is tudtam, hogy meg tudom csinálni” – mondta magabiztosan Dávid Petra személyi edző. Ami viszont mindent vitt, az az eredmény. Petra szerint élete legjobb formáját hozta ezen a nyáron.
Szerintem soha nem néztem ki olyan jól, mint ezen a nyáron. Nagyon jó volt úgy strandolni, hogy teljes mértékben elégedett voltam a kinézetemmel
– mesélte Petra a Borsnak.
Petra a karácsonyi étkezéshez is meglepően lazán áll. „Talán az első karácsonyom volt az, amikor kitaláltam, hogy le akarok fogyni, és akkor nagyon odafigyeltem az étkezésre” – emlékezett vissza a személyi edző, aki azóta teljesen máshogy látja a dolgokat.
Egy fenntartható életmódban benne van az, hogy az ember karácsonykor azt eszik, amit akar, hozzáteszem, itt Rómában is azt eszek, amit akarok. Sőt, ez egy felzabáljuk Rómát túra
– mondta nevetve Petra, aki különösen fontosnak tartja a mentális egyensúlyt. „Szerintem mentálisan is jót tesz, ha az ember ezeket a dolgokat meg tudja élni” – mondta. A jövőt illetően is vannak tervei.
Szeretném, ha a karrierem haladna. Szívesen szerepelnék egy tévéműsorban jövőre, illetve szeretném fenntartani az életmódomat és a kinézetemet
– mondta Dávid Petra, aki végre megtalálta azt az egyensúlyt, ahol a tudatosság és az élvezet kéz a kézben jár – akár Rómában, akár otthon, az ünnepi asztalnál.
