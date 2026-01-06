Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
„Mégis velem marad” – nem várt bejelentést tett a szakítás után ByeAlex

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 13:39
drogbotrányszakításcica
Az énekes közösségi oldalán számolt be a hírről.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, már ByeAlex rendőrségi ügye óta keringtek pletykák arról, hogy a zenész kapcsolata talán nem bírja ki a botrányt

ByeAlex számára nem kínálkozott túl sok megoldás. Vagy beszélt, vagy a börtönt kockáztatja
ByeAlex életében nem várt fordulat állt be 
Fotó:  Mediaworks

A rajongók hónapokig csak találgatták, hogy éppen  mi lehet az énekes és gyönyörű kedvese, Benjamina között, míg nem ByeAlex maga jelentette be a hírt, miszerint már nem alkotnak egy párt

Nem várt fordulat állt be ByeAlex szakítása után 

A szakítás után pedig sokakban felmerült a kérdés, hogy mi lesz a volt szerelmespár közös cicájával, akit mindketten rajongásig szerettek. Most ez is kiderül. 

A drogbotrányba keveredett énekes arról írt ugyanis a közösségi oldalán, hogy Szilva vele marad. 

na ki van itt velem?

tegnap este úgy alakult, hogy jaminával azt a döntést hoztuk, hogy szilva mégis velem marad. persze, mindketten nagyon szeretjük őt, de cicuskánk szuperjól érzi magát most az eredeti bázisán. meg remélem, azért velem is. 

most, hogy posztolom ezt a képet deja vu-m van… én ezt a posztot már láttam

- írta bejegyzésében ByeAlex. 

