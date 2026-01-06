„Mégis velem marad” – nem várt bejelentést tett a szakítás után ByeAlex

Ahogy arról a Bors beszámolt, már ByeAlex rendőrségi ügye óta keringtek pletykák arról, hogy a zenész kapcsolata talán nem bírja ki a botrányt.
A rajongók hónapokig csak találgatták, hogy éppen mi lehet az énekes és gyönyörű kedvese, Benjamina között, míg nem ByeAlex maga jelentette be a hírt, miszerint már nem alkotnak egy párt.
A szakítás után pedig sokakban felmerült a kérdés, hogy mi lesz a volt szerelmespár közös cicájával, akit mindketten rajongásig szerettek. Most ez is kiderül.
A drogbotrányba keveredett énekes arról írt ugyanis a közösségi oldalán, hogy Szilva vele marad.
na ki van itt velem?
tegnap este úgy alakult, hogy jaminával azt a döntést hoztuk, hogy szilva mégis velem marad. persze, mindketten nagyon szeretjük őt, de cicuskánk szuperjól érzi magát most az eredeti bázisán. meg remélem, azért velem is.
most, hogy posztolom ezt a képet deja vu-m van… én ezt a posztot már láttam
- írta bejegyzésében ByeAlex.
