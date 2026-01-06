„Mégis velem marad” – nem várt bejelentést tett a szakítás után ByeAlex

Ahogy arról a Bors beszámolt, már ByeAlex rendőrségi ügye óta keringtek pletykák arról, hogy a zenész kapcsolata talán nem bírja ki a botrányt.

ByeAlex életében nem várt fordulat állt be

Fotó: Mediaworks

A rajongók hónapokig csak találgatták, hogy éppen mi lehet az énekes és gyönyörű kedvese, Benjamina között, míg nem ByeAlex maga jelentette be a hírt, miszerint már nem alkotnak egy párt.

Nem várt fordulat állt be ByeAlex szakítása után

A szakítás után pedig sokakban felmerült a kérdés, hogy mi lesz a volt szerelmespár közös cicájával, akit mindketten rajongásig szerettek. Most ez is kiderül.