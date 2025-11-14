ByeAlex kétségbeesetten magyarázkodik drogbotránya miatt

Márta Alex azaz ByeAlex évek óta a magyar popszakma egyik legtöbbet szereplő arca, aki rendszeresen oktatja ki a közvéleményt társadalmi kérdésekben. Most azonban nem okoskodó posztjai, hanem a lakásán tartott rendőrségi kutatás miatt került reflektorfénybe. A botrány úgy robbant be, hogy drogot találtak nála. Az énekes pedig pánikszerűen kezdett magyarázkodni, hogy „nem is olyan sok” az a bizonyos anyag.
Az énekes szerint a média jócskán túloz, amikor arról ír, hogy jelentős mennyiségű kábítószer került elő a lakásából. A zenész gyorsan előrántott egy rendőrségi papírt, hogy bizonyítsa: valójában csak csekély mennyiséget foglaltak le tőle. A magyarázkodás azonban sokak szemében inkább kétségbeesett próbálkozásnak tűnik, mint tisztázásnak. Hiszen ritkán látni, hogy egy híresség ennyire sietve igyekszik csökkenteni egy drogbotrány súlyát.
A dokumentumban szerepel, hogy a rendőrök több, fehér porral szennyezett tárgyat is lefoglaltak, köztük egy bankjegyet és több kis zacskót:
1 gramm kokain fajtájú kábítószert, majd a kutatás során a konyhaszekrényből további kábítószergyanús anyaggal szennyezett kisméretű nylonzacskót, kokain fogyasztásához használt, hengerbe tekert bankjegyet, valamint 2 darab fehér porszerű anyaggal szennyezett, kisméretű üvegcsét foglaltak le.
ByeAlex ezt azzal magyarázza, hogy „ez akár a zoknid is lehetne”, és szerinte teljesen jelentéktelen ez a része a történetnek. A közvélemény azonban kevésbé érzi ezt ennyire ártalmatlannak – hiszen egy teljes házkutatást ritkán tartanak véletlenül. A papíron szereplő tételek pedig így is elég kellemetlen képet festenek.
Miközben a sajtó teli van a drogos hírekkel, ByeAlex külön posztban áradozik arról, milyen „tisztességes” és „kedves” rendőrökkel találkozott. A rajongók egy része értetlenül áll a dolog előtt: mintha az énekes inkább igyekezne elsimítani az ügyet, mintsem valóban szembenézni vele. A közvélemény szemében ez a fajta „szépítgetés” inkább gyenge mentési kísérletnek tűnik. Közben pedig csak még jobban megerősíti, hogy komoly gond volt a háttérben.
ByeAlex bocsánatot kért a követőitől amiatt, hogy ilyen helyzetben látják őt, és azt tanácsolta mindenkinek, hogy „soha ne csináljon ilyet”. A cinikusabb kommentelők szerint azonban már késő a jó tanács: a botrány végigszáguldott az interneten, és sokak fejében már össze is állt róla a kép. Hiába hangsúlyozza, hogy csak „vétség”, a drogos ügy így is jócskán megtépázta a megítélését. És úgy tűnik, a hullámok még csak most kezdenek igazán magasra csapni.
