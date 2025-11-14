ByeAlex kétségbeesetten magyarázkodik drogbotránya miatt

Márta Alex azaz ByeAlex évek óta a magyar popszakma egyik legtöbbet szereplő arca, aki rendszeresen oktatja ki a közvéleményt társadalmi kérdésekben. Most azonban nem okoskodó posztjai, hanem a lakásán tartott rendőrségi kutatás miatt került reflektorfénybe. A botrány úgy robbant be, hogy drogot találtak nála. Az énekes pedig pánikszerűen kezdett magyarázkodni, hogy „nem is olyan sok” az a bizonyos anyag.

ByeAlex drogbotrányba keveredett (Fotó: Instagram/ ByeAlex)

ByeAlex védekezik: szerinte „túlzásba vitték” a drogos sztorit

Az énekes szerint a média jócskán túloz, amikor arról ír, hogy jelentős mennyiségű kábítószer került elő a lakásából. A zenész gyorsan előrántott egy rendőrségi papírt, hogy bizonyítsa: valójában csak csekély mennyiséget foglaltak le tőle. A magyarázkodás azonban sokak szemében inkább kétségbeesett próbálkozásnak tűnik, mint tisztázásnak. Hiszen ritkán látni, hogy egy híresség ennyire sietve igyekszik csökkenteni egy drogbotrány súlyát.

Kínos részletek kerültek elő: zacskók, bankjegyek, fehér por nyomai

A dokumentumban szerepel, hogy a rendőrök több, fehér porral szennyezett tárgyat is lefoglaltak, köztük egy bankjegyet és több kis zacskót:

1 gramm kokain fajtájú kábítószert, majd a kutatás során a konyhaszekrényből további kábítószergyanús anyaggal szennyezett kisméretű nylonzacskót, kokain fogyasztásához használt, hengerbe tekert bankjegyet, valamint 2 darab fehér porszerű anyaggal szennyezett, kisméretű üvegcsét foglaltak le.

ByeAlex ezt azzal magyarázza, hogy „ez akár a zoknid is lehetne”, és szerinte teljesen jelentéktelen ez a része a történetnek. A közvélemény azonban kevésbé érzi ezt ennyire ártalmatlannak – hiszen egy teljes házkutatást ritkán tartanak véletlenül. A papíron szereplő tételek pedig így is elég kellemetlen képet festenek.

ByeAlex házkutatása eredményesre sikerült (Fotó: Instagram/ ByeAlex)

„A rendőrök kedvesek voltak” – furcsa védekezés egy botrány közepén

Miközben a sajtó teli van a drogos hírekkel, ByeAlex külön posztban áradozik arról, milyen „tisztességes” és „kedves” rendőrökkel találkozott. A rajongók egy része értetlenül áll a dolog előtt: mintha az énekes inkább igyekezne elsimítani az ügyet, mintsem valóban szembenézni vele. A közvélemény szemében ez a fajta „szépítgetés” inkább gyenge mentési kísérletnek tűnik. Közben pedig csak még jobban megerősíti, hogy komoly gond volt a háttérben.