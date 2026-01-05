ByeAlex máris keresi az újabb szerelmet – Vagy már meg is találta?

ByeAlex tegnap a Facebook-oldalán ismét sokkolta követőit, ezúttal szakítása hírét osztotta meg rajongóival. Habár még 24 óra sem telt el, úgy tűnik, a zenész máris továbblépett.

ByeAlex és barátnője több, mint négy év után szakított (Fotó: MW Archív)

ByeAlex drogbotránya után barátnője is elhagyta

A Csillag Születik botrányos zsűritagja ezúttal egy TikTok videó alá írt kommenttel borzolta fel a kedélyeket. ByeAlex és párja, Rákóczi Benjamina négy és fél év után döntött úgy, hogy véget vetnek a kapcsolatuknak.

A zenész elmondása szerint békésen váltak el, kapcsolatuk botrányoktól mentes maradt, ám nem mehetünk el a rengeteg furcsaság mellett, amelyek az énekes drogbotránya óta övezték párkapcsolatát. Mióta a rendőrség házkutatást tartott ByeAlex otthonában, ennek során pedig kábítószert találtak nála, azóta a zenész párja, Benjamina mintha elengedte volna egykori szerelme kezét.

A kokain ügy után Benjamina az országot is elhagyta egy munka miatt, méghozzá a BSW zenekar tagjaival. A rajongók azóta találgatták, hogy vajon túlélte-e a szerelem a botrányos eseményeket, ám Alex vallomása most pontot tett az i-re.

Úgyis kiderülne, szóval, ideje elmondanom: Jaminával már nem alkotunk közös párost, így 4,5 év után. Az elmúlt évben egy remek barátsággá változott a kapcsolatunk, de más szempontokból meg sokszor elmentünk egymás mellett… egy ideje nem vagyunk már együtt

– írta az énekes a közösségi oldalán, majd arra kérte a rajongóit, ne szomorkodjanak, hiszen az élet megy tovább.

Magyarázkodni próbált az énekes

Úgy tűnik, Alex komolyan beszélt, amikor ezeket a sorokat írta, ugyanis nem sokkal később egy TikTok videó alá fűzött eléggé kétértelmű hozzászólást. A videóban egy fiatal lány látható, miközben énekel, Alex kommentje pedig így szólt:

Hogyha minden nőnek ilyen csoda hangja lenne, nem állnék meg egynél.

A kommentelők körében nagy felháborodást váltott ki a zenész kijelentése, többen is megjegyezték, hogy gyorsan túllépett egykori szerelmén.

Jamina jobbat érdemel.”

„Gyorsan tovább lépett” – írták a fórumozók.

A történet azonban nem állt meg ezen a ponton: az emberek felháborodása után Alex mentegetőzni kezdett. Az X-Faktor korábbi mentorának állítása szerint sem a videó, sem a komment nem bizonyult valósnak. Az énekes arról próbálta meggyőzni a rajongóit – sikertelenül – , hogy a videót egy hamis, álprofil töltötte fel, az ő kommentjét pedig valamilyen módon odaszerkesztette a videó alá. Arra azonban nem kaptunk magyarázatot, hogy a hitelesítést jelző kék pipa miért volt ott a sztár neve mellett, ha valóban nem ő írta a kommentet.

Ez elég valószínűtlennek tűnik, miért csinálna ilyet valaki?

„Valaki egy noname énekes lánynak álprofilt csinál, majd egy ál ByeAlex profilt is kék pipával, ahonnan kommentel? Valahogy az egész hihetetlen, mi értelme lenne ennek” – írták a kommentelők.