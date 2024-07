Hónapok óta injekción él, nem lehet tovább halogatni Bunyós Pityu műtétjét

Az egykori nehézsúlyú ökölvívó szemét januárban műtötték, most újra kés alá fekszik. Bunyós Pityu, azaz Szikora István szeptemberben megy kórházba, ahol térprotézist kap.

Bunyós Pityu nem halogathatja tovább a műtétet, szeptemberben kapja meg a térdprotézisét (Fotó: Mediaworks Archív)

Bunyós Pityu hónapok óta injekciózza magát

A sok évtizednyi kemény sportolás nem kímélte a hatvanéves mulatós sztár lábait. Hónapok óta injekcióval próbálja csillapítani fájdalmát, ezért nem halogathatja tovább, szeptember végén fekszik be a kórházban, ahol egyelőre csak egyik térdébe kap térdprotézist.

– A nyári időszak tele van fellépésekkel, ezért nehéz volt egy megfelelő időszakot választani a műtéthez. Úgy gondoltam, jobb, ha mielőtt túl esek rajta, így a szeptember mellett döntöttem – kezdte lapunknak Pityu. – Nem bírom tovább elviselni a fájdalmakat, a térdeim teljesen tropára mentek, úgyhogy térprotézist fogok kapni.

Először a bal lábamon végzik el a műtétet, de valamikor a másik is sorra fog kerülni.

– A fellépéseken is látják, és én magam is észrevettem a tévében, hogy rossz lett a járásom. Próbálom a súlyomat egyik oldalról a másikra helyezni, hogy minél kevesebbet terheljem őket, és ne fájjon, de most már ez sem megoldás. Nem akarok ilyen öregesen mozogni, a színpadon meg pláne nem mutat jól. Hosszú évek óta húzom, tolom a műtétet, de nincs tovább, muszáj kés alá feküdnöm – árulta el érdeklődésünkre Bunyós Pityu.

A sok évtizednyi boksz miatt ment tönkre Bunyós Pityu mindkét lába (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Tart a műtéttől

A mulatós sztár tudomásul veszi, hogy hetekig tart a felépülése. Mindent meg fog tenni azért, hogy mielőbb visszatérhessen a színpadra. Ugyanakkor azzal is tisztában van, és várható volt, hogy a sok évtizednyi kemény sportnak meg lesz a következménye...

– Egyértelmű, hogy a sport tette tönkre a lábamat. Ráadásul nekem nagy súlyom volt, 110-115-120 kiló körül mozogtam, a bokszra jellemző az ide-oda ugrálás, kikészítette a térdeimet.

Már nincs porc benne, konkrétan csonton megyek. Hosszú ideje injekciókkal élek, a fellépésekre is csak úgy tudok menni.

– Bízom benne, hogy két hónap alatt helyre fogok jönni, legalább annyira, hogy újra tudjak fellépéseket vállalni. Nem mondom, hogy nem félek, de közben meg nagyon várom, hogy mielőbb túl legyek rajta, és könnyebben tudjak mozogni, megszűnjenek a fájdalmaim. Most már olyan a lábam, mint a focistáknak, nagyon kezd görbülni – mondta a Borsnak Pityu.