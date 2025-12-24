Kápráztató lábakkal kívánt kellemes karácsonyt Bódi Sylvi

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 21:45
Nem a hatalmas karácsonyfa az egyetlen kápráztató dolog. Bódi Sylvi fehérben pózolt.

Bódi Sylvi kecsesen pózolva kívánt kellemes ünnepeket a karácsonyfa előtt. 

Bódi Sylvie fehérben kívánt kellemes ünnepeket
Bódi Sylvie fehérben kívánt kellemes ünnepeket Fotó: Boudo Art / hot! magazin

Bódi Sylvi fehérben kívánt boldog karácsonyt

Sylvi jókívánságait is megosztotta, remélve, hogy mindenkinek az ünnepi időszak a nyugalomról, a békéről és a szeretetről fog szólni. 

Hozzátette, reméli, mindenkinek lesz alkalma együtt lenni és ünnepelni szeretteivel

Bejegyzését áldott ünnepi és karácsonyi kívánságokkal zárta, sok szeretetet kívánva az követőknek az ünnepekre.

 

