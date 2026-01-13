Mi történt? Bochkor Gáborék nem mentek be dolgozni, kiakadtak a hallgatók

Január 13-án reggel elmaradt a Bochkor című rádióműsor a Sláger rádióban: a legtöbb hallgató megértő volt a nem mindennapi helyzettel kapcsolatban, többen viszont háborogtak, mert az ország túlnyomó része ugyanúgy elment munkába, iskolába, mint bármely más hétköznapon.

Lovász László és Bochkor Gábor kihagyták a keddi adást

(Fotó: Dodó Ferenc/Mediaworks)

Behavazódtunk. A havas, sokfelé csúszós utak és a 9 órától érkező ónos eső miatt ma otthon maradt a csapat. Holnap 6.08-kor viszont jövünk! Vigyázzatok az utakon és, ahogy a Katasztrófavédelem kérte, aki teheti maradjon otthon!

Ez a szöveg fogadta azokat, akik a retro rádió Bochkor című műsorának Facebook-oldalára kattintottak. Mellékeltek egy AI által generált képet is, amelyen a behavazott stúdió látható, mindenhol jégcsapok lógnak, mintha valaki egy hóvihar közben kinyitotta volna, és úgy is hagyta volna az ablakokat. Egy kommentelő később továbbfejlesztette a fotót, van rajta egy hóbagoly, egy jegesmedve és egy sarki róka: mintha a nagy hideget remekül bíró állatok vették volna át a Retró rádió stúdiója fölött az uralmat.

Bochkor Gábor rádióadása elmaradt, a legtöbb netező megértő volt

Van olyan kommentelő, aki szerint más be tudott érni a munkahelyére, egyszerűen csak lusták bemenni. Akad, aki szerint „papírkutyákról” van szó. Más empatikusabb volt:

Nagyon vártalak benneteket de fő a biztonság. Vigyázzatok magatokra, az idő borzalmas. Anettnek külön minden jót, puszika!

Többen kritikusak voltak, szerintük nem esett most akkora hó, hogy ne lehessen elindulni:

Négy napja egy centi nem esett, mindenki más beért a munkahelyre, iskolába, én is a hegyoldalból...

Még jó, hogy mások dolgoznak! Például a BKK, a boltok. Nekünk ezt fel sem ajánlották, hiszen muszáj szállítani az árukat!

A Retro Rádió hallgatói nemrég egy megrázó, családi sztoriról hallhattak, ősszel egy igazán rendhagyó műsornak lehettek fültanúi, hiszen Bochkor Nóri is mikrofon mögé ült. Ráadásul Bochkor Gábor lánya nem is szégyenlősködött, elárulta, milyen trükkökkel lehet közel kerülni hozzá.

Marad a hideg időjárás

Kedden erősen felhős, vagy borult idő várható, és az ország nagy részén sokfelé várható csapadék: keleten (a Hatvan-Orosoháza vonaltól keletre) havazás (akár újabb 5-10 centiméter), míg máshol a hó után egyre inkább az ónos eső lesz jellemző, mely miatt nagy területen boríthatja az utakat jégpáncél. Nagyon rosszak lehetnek a közlekedés feltételei. -10 és +2 fok között mozoghat a hőmérséklet, Észak-Keleten lesz a leghidegebb.