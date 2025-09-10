Bochkor Gábor lánya Nóri mindent bevallott: kiderült, hogy lehet meghódítani a szívét

A Bochkor műsorvezetői csapata ma új taggal bővült, igaz csak ideiglenesen, ugyanis a címadó rádiós gyermeke is csatlakozott hozzájuk a stúdióban. Bochkor Gábor kislánya már nem is olyan kicsi, amit most be is bizonyított, a hallgatók pedig teljesen odáig voltak a szókimondó stílusáért. Bochkor Nóri még azt is elárulta, mik azok a gesztusok, amikkel a pasik levehetik őt a lábáról.

Egy adás erejéig Bochkor Gábor lánya, Nóri is rádiós műsorvezetővé avanzsált Fotó: Móricz István

A műsorban Bochkor Gábor és Bochkor Nóri párosa olyan volt akárcsak egy összeszokott műsorvezető duó, még annak ellenére is, hogy különböző udvarlási fortélyokról volt szó, ami egy apának olykor igencsak kényes téma lehet. De Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea lánya nem finomkodott az édesapja érzései miatt, készséggel elárulta, mi az ami működhet nála.

Szerintem ma is divat virágot vinni, bár nagyon sokszor csak fordulókon vesznek, és nem csak úgy, pedig az tök aranyos. Benne van, hogy csak azért mert rád gondolt megvette neked

– kezdte Nóri a témával kapcsolatba.

„A kézzel írt szerelmeslevél is nagyon jó, mert szán rá időt, hogy írjon neked, és beleönti a lelkét, nem pedig csak belepötyögi a gépbe és kinyomtatja, nem Times New Romanban akarom elolvasni mit érez. Bár még nem kaptam ilyet, de szerintem sokkal intimebb ez így” – folytatta.

Nóri, én utoljára neked írtam kézzel levelet, egy három oldalast arany tollal, a szülinapodra. És abban igazad van, hogy az érzelmek így még sokkal jobban benne voltak, mintha Times New Romanban lett volna

– vallotta be elgondolkozva a sztárapuka.

Bochkor Gábor gyermeke már kész felnőtt nő, mint kiderült már barátja is van (Fotó: Facebook)

Van amitől Bochkor Gábor lánya egyenesen rosszul van

Persze akadt olyan régies gesztus is, ami a csapat tagjait egyértelműen inkább taszítja, mint lenyűgözi.

„Én nem sajnálom, hogy a szerenád kiment a divatból. Nekem senki ne szerenádozzon, azt érezném, hogy inkább szakítok, annyira ciki. Ez olyan mint, amikor egy focimeccsen kérik meg a kezed, vagy Disneylandben” – jelentette ki határozottan.

Bochkor Nóra már megtalálta a párját

A netes ismerkedés témájáról is esett szó az adásban, aminek kapcsán Nóri azt is elárulta, hogy neki ez nem szokása. Ennek kapcsán az is kiderült, hogy a fiatal lány jelenleg nem szingli, így egyelőre úgy tűnik, hogy nem számít milyen trükkel próbálkoznak a hódolók.

A barátnőim mind az iskolában ismerkedtek, és én is élőben ismertem meg a barátomat, nagyon keveset irogatunk

– árulta el.