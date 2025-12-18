"Nem is tudott a terhességről sem" – Őrült dráma élő adásban: Bochkor Gáborék sosem látott, ugandai édesapjával hozták össze hallgatójukat

Szem nem maradt szárazon szerda reggel a Retró Rádió stúdiójában, ahol a honi rádiózás fenegyereke egy levelet olvasott fel, melyben a Bochkor hűséges hallgatója, Marika jelentkezett a MOL és a rádió közös játékára, melyen 100 ezer forinthoz juthatott a kiválasztott szerencsés. Hogy a nyeremény jó helyre került, ahhoz kétség sem férhet, hiszen egy egymástól több mint négy évtizede elválasztott családot segít újra összehozni ez az összeg. Bochkor Gábor a könnyeit visszafojtva kezdett bele a sorok ismertetésébe.

Bochkor Gábor is könnyekig hatódott Marika történetét olvasva (Fotó: YouTube)

Bochkor Gábor: „A környezetem nehezen fogadott el, mert én voltam a néger kislány”

„Kedves Bochkor Gábor! Az én történetem régen kezdődött. 1984 januárjában születtem. Születésemkor pedig intézetbe, majd nevelőszülőkhöz kerültem. Nem volt egyszerű gyermekkorom. A nevelőszüleim szerettek és szeretnek most is, de a környezetem nehezen fogadott el, mert én voltam a néger kislány.

Húszéves voltam, amikor sok-sok nyomozgatás és az internet segítségével megtaláltam a szülőanyámat.

Mára elmondhatom, hogy két édes anyukám van” – kezdődött Marika levele, aki folytatta történetét, mellyel jelentkezett a Bochkor és a MOL közös, ünnepi játékára.

Bochkor Gábor csak kereste a szavakat, mielőtt élő adásba kapcsolta a szüleit sikeresen felkutató Marikát (Fotó: YouTube)

„Tavaly sikerült is rábukkanunk édesapámra, aki Franciaországban él”

„A 80-as évek elején édesanyám a SOTE-n tanult. Itt ismerkedett meg egy ugandai fiúval. Ebben az időben az anyai nagyapám egy dunántúli kisváros első embere volt, tanácselnök. Amikor megtudta, hogy a lánya egy fekete fiúval jár, kitört a családi cirkusz és eltiltotta a lányát a fiútól. Közben az is kiderült, hogy édesanyám terhes és elvetetni már nem lehetett. A terhessége utolsó hónapjait, anyukám Pesten, egy albérletben töltötte, nehogy a kisvárosban megtudják, hogy terhes a tanácselnök lánya. Amikor megszülettem, azonnal intézetbe adtak. Húsz évvel később, amikor rátaláltam édesanyámra, szerintem ő volt a világ legboldogabb embere. Időközben nagyapám hozzáadta egy számára megfelelő férfihoz, de gyermekük nem született. Szívében mindig is az én édesapám volt az örök szerelem. Tavaly sikerült is rábukkanunk édesapámra, aki Franciaországban él. Azóta ők ismét tartják a kapcsolatot.

Szeretném meglepni anyukámat és elvinni Franciaországba, ahol ők ismét, én pedig életemben először találkozzak édesapámmal”

– olvasta fel a levelet élő adásban Bochkor Gábor, aki a meghatottságtól csak kereste a szavakat éppen úgy, ahogy a stúdióban ülő műsorvezetőtársai is.