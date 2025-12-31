Karácsonykor lett rosszul Balogh Tamásné: a műtét óta ez már a második alkalom

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja idén novemberben ismét felborzolta a kedélyeket, amikor megmutatta követőinek, hogy gyomorszűkítő műtétre készül. A beavatkozást azóta el is végezték, és az amatőr szakács köszöni, remekül van. Sőt, Balogh Tamásné fogyása már 16 kilónál tart, és ez a szám egyre csak nő, miközben végre újra eheti a kedvenc ételeit is, igaz csak mértékkel. Persze, akad, amiről így is le kell mondania, ilyen például a karácsonyi halászlé vagy az újévi koccintás.

Balogh Tamásné munkája még eredményesebb lett, amióta a fogyásnak köszönhetően megnőtt az önbizalma (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné Eszter férje természetesen eddig sem szenvedett hiányt semmiben, hiszen amíg ő különböző pürés ételeket ehetett csak, addig Tamás elé ugyanúgy került rántott hús. Ez karácsonykor sem volt másképp, különösen, hogy végre Eszter is falatozhatott, igaz csak módjával.

„A karácsony olyan szempontból jó volt, hogy már mindenből tudtam enni kis falatkákat, az alkohol pedig egyáltalán hiányzott, úgyhogy ilyen szempontból nem éreztem másnak mint korábban. Sok vendégünk volt, szinte minden nap jött valaki, úgyhogy főztem húsleveset, töltött káposztát, rántott húst, sült húsokat meg halászlét is, bár az ki is jött. Fogalmam sincs miért, de amint ettem belőle, rosszul lettem” – mesélte az ünnepekről.

Ez volt a második ilyen alkalom, hogy valamitől ennyire rosszul lettem, az első még hetekkel ezelőtt volt egy burrata miatt, de ezen kívül minden rendben megy. A töltött káposztától egy kicsit tartottam, mert azt mondták, hogy puffaszt, ami a műtét után nem tesz jót, de semmi bajom nem volt tőle, bár tény, hogy egy tölteléket két étkezésre bírtam csak megenni

– fejtette ki.

Balogh Tamásné Eszter kora ellenére nem egy bulizós típus, így nem bánja, hogy kutyusai miatt otthon kell maradnia szilveszterkor (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné műtétje miatt nem is bulizhat

A Séfek Séfe 6. évadának sztárja a szilveszteri partiról is kénytelen lemondani idén, ugyanis mivel nem fogyaszthat alkoholt, úgy döntött a bulinak sincs értelme.

Itthon leszünk szilveszterkor, az biztos, mert a kiskutyáink egyébként is félnek a tűzijátéktól, amit a házunk elől szoktak fellövöldözni, de amúgy sem ihatok alkoholt a műtét miatt, szóval úgysem lenne sok kedvem bulizni

– árulta el a 30 éves biztosítási tanácsadó.