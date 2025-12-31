Vajna Tímea majdnem-ikrei, Szoboszlai Dominik hercegnője és Szabó Ádámék trónörököse - 2025 sztárbabái

Igazi baby boom volt idén a hazai celebvilágban, sokan – köztük Vajna Tímea és Szoboszlai Dominik is - a gyermekáldás örömeiről számolhattak be, rajongóik legnagyobb örömére. A hírességek megható bejelentésekkel és exkluzív fotókkal tették emlékezetessé az idei évet.

2025-ös sztárbabák: Vajna Tímea idén kétszeres édesanyává vált (Forrás: Bors)

Baby boom 2025: Vajna Tímea és Ráthonyi Zoltán nem adták fel

Ráthonyi-Palácsik Tímea hosszú éveken át küzdött az anyaságért, számos sikertelen lombikprogramon és vetélésen ment keresztül. Szembenézett az endometriózissal, autoimmun betegséggel és számos műtéttel. Bár a béranya lehetőségét sokáig ellenezte, mert ő maga is szeretett volna várandós lenni és érezni, ahogy gyermeke a hasában fejlődik, 15 hormonkezelés és 17 műtét után Vajna Tímea férjével, Ráthonyi Zoltánnal végül mégis úgy döntöttek, hogy belevágnak a dologba.

@borsonline Vajna Timi megmutatta a kis Haileyt! Ráthonyi-Palácsik Tímea, vagyis közismertebb nevén Vajna Tímea legnagyobb álma volt, hogy édesanya lehessen, de hiába próbálkozott évekig, sajnos nem jött össze neki, ezért béranya segítségével jött világra első gyermeke – majd ő maga is teherbe esett, nemrég meg is született a pici babája, akit eddig nem mutatott meg a világnak. #bors #vajnatimi #hailey #baba #család #kórház #szülés ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Ben már bőven pocaklakó volt, amikor megtörtént a legnagyobb csoda az életükben: Timinek sikerült legyőznie autoimmun betegségét és a megmaradt embriót beültetve végül ő is teherbe esett. Vajna Tímea Instagram oldalán és interjúiban is mindig őszintén kommunikálta nehézségeit, most azonban végre egy kisfiú és egy kislány boldog anyukája, akinek gyerekei között mindössze hat hónap korkülönbség van, így kis túlzással szinte ikrek.

Szoboszlai Dominik kislányának neve a mai napig nem publikus (Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet)

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka a titkolózást választotta

Bár Szoboszlai Dominik fizetése, felesége, kisfia, de még az autója is folyamatosan az érdeklődés középpontjában áll a rajongók körében, a focista nem sok mindent oszt meg a magánéletéről. Amióta Buzsik Borkával egy párt alkotnak, csupán minimális információt osztanak meg a nyilvánossággal, így érthető módon mindig minden közös posztjuk szerelembombaként robban a közösségi médiában. Így volt ez az eljegyzésüknél, az esküvőjüknél és kislányuk születésekor is. Szoboszlai Dominik gyereke nevét sem árulta el követőinek, így még inkább megőrizte a családi békét és harmóniát.

Szabó Ádám és Jennifer boldogsága határtalan

Az énekes és párja sosem titkolták, hogy elképesztően szoros szimbiózisban élnek egymással, sőt, korábban úgy nyilatkoztak, hogy megmentették egymást múltjuk árnyékától. Szabó Ádám és Szabó Jennifer életébe május végén érkezett meg Ádin, a házaspár pedig áradozik a kisfiúról. Mindketten úsznak a boldogságban és imádják a szülőség minden pillanatát. Nemrég például kiderült, hogy tavaly szeptemberben, éppen az első házassági évfordulójukon jutottak arra a döntésre, hogy - ahogy Ádám egyik bejegyzésében fogalmazott - „szeretnék a szerelmükből a maximumot kihozni”, vagyis akkor fogalmazták meg, hogy babát szeretnének. Egy évvel később, már Ádinnal a karjukban, hálával telt szívvel emlékeztek meg erről a pillanatról.