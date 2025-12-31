Vajna Tímea majdnem-ikrei, Szoboszlai Dominik hercegnője és Szabó Ádámék trónörököse - 2025 sztárbabái

Igazi baby boom volt idén a hazai celebvilágban, sokan – köztük Vajna Tímea és Szoboszlai Dominik is - a gyermekáldás örömeiről számolhattak be, rajongóik legnagyobb örömére. A hírességek megható bejelentésekkel és exkluzív fotókkal tették emlékezetessé az idei évet.
Ráthonyi-Palácsik Tímea hosszú éveken át küzdött az anyaságért, számos sikertelen lombikprogramon és vetélésen ment keresztül. Szembenézett az endometriózissal, autoimmun betegséggel és számos műtéttel. Bár a béranya lehetőségét sokáig ellenezte, mert ő maga is szeretett volna várandós lenni és érezni, ahogy gyermeke a hasában fejlődik, 15 hormonkezelés és 17 műtét után Vajna Tímea férjével, Ráthonyi Zoltánnal végül mégis úgy döntöttek, hogy belevágnak a dologba.
Ben már bőven pocaklakó volt, amikor megtörtént a legnagyobb csoda az életükben: Timinek sikerült legyőznie autoimmun betegségét és a megmaradt embriót beültetve végül ő is teherbe esett. Vajna Tímea Instagram oldalán és interjúiban is mindig őszintén kommunikálta nehézségeit, most azonban végre egy kisfiú és egy kislány boldog anyukája, akinek gyerekei között mindössze hat hónap korkülönbség van, így kis túlzással szinte ikrek.
Bár Szoboszlai Dominik fizetése, felesége, kisfia, de még az autója is folyamatosan az érdeklődés középpontjában áll a rajongók körében, a focista nem sok mindent oszt meg a magánéletéről. Amióta Buzsik Borkával egy párt alkotnak, csupán minimális információt osztanak meg a nyilvánossággal, így érthető módon mindig minden közös posztjuk szerelembombaként robban a közösségi médiában. Így volt ez az eljegyzésüknél, az esküvőjüknél és kislányuk születésekor is. Szoboszlai Dominik gyereke nevét sem árulta el követőinek, így még inkább megőrizte a családi békét és harmóniát.
Az énekes és párja sosem titkolták, hogy elképesztően szoros szimbiózisban élnek egymással, sőt, korábban úgy nyilatkoztak, hogy megmentették egymást múltjuk árnyékától. Szabó Ádám és Szabó Jennifer életébe május végén érkezett meg Ádin, a házaspár pedig áradozik a kisfiúról. Mindketten úsznak a boldogságban és imádják a szülőség minden pillanatát. Nemrég például kiderült, hogy tavaly szeptemberben, éppen az első házassági évfordulójukon jutottak arra a döntésre, hogy - ahogy Ádám egyik bejegyzésében fogalmazott - „szeretnék a szerelmükből a maximumot kihozni”, vagyis akkor fogalmazták meg, hogy babát szeretnének. Egy évvel később, már Ádinnal a karjukban, hálával telt szívvel emlékeztek meg erről a pillanatról.
November 6-án közösségi oldalán tudatta az örömteli hírt Fejes Tamás, hogy immáron háromgyermekes édesapa. A Tankcsapda dobosának nagy álma vált valóra, hiszen két fia után most kislánya született, aki a Fejes Mira Mia nevet kapta. A Kincsvadászok 52 éves sztárjának már van egy 24 éves és egy gimnazista gyereke, így óriási az öröm. Nemrég olyasmit mondott egy műkincs láttán a műsorban, amivel rögtön mosolyt csalt a nézők arcára. A festményen ugyanis az látható, amint egy anyuka a babáját szoptatja, mindeközben mellettük gondtalanul pipázik az apuka. „A szoptatás szépségeit mutatja be ez a kép közelről…”- mondta mosolyogva.
A TV2 Szerencselánya közösségi oldalán jelentette be november elején, hogy megszületett első gyermekük. Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjámin nagyon büszkék kislányukra, akit Kaszás-van den Bosch Lia Elysee nevet kapta, a kicsi az Elysee-t francia felmenői tiszteletére viseli. „A kislányunk nevéről órákat tudnék mesélni, de annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon” - nyilatkozta a beszólások kapcsán korábban. A gyönyörű édesanya várandósságát és korábban az anyaságért folytatott küzdelmét egy ország követhette végig. Dupla maszektómiáját és műtétjeit követően ő is azt az utat választotta, hogy megosztja a nyilvánossággal, min megy keresztül, hogy saját példáján keresztül másoknak is reményt adhasson, csak úgy, mint Vajna Timi. Sydney idén tavasszal a Nagy Duett élő adásában jelentette be, hogy első gyermekét várja, aki azóta megérkezett, így a családjuk boldogsága határtalan.
A United frontembere nem sűrűn beszél a magánéletéről, igyekszik óvni azt. Szerelmével, Évivel – aki a menedzsere is – 2022-ben egy titkos esküvőn keltek egybe, tavaly karácsonykor pedig beszédes karácsonyfadísszel jelentették be, hogy hamarosan bővül a családjuk. A Megasztár egykori zsűritagja nem sokkal később, márciusban mutatta mutatta meg közösségi oldalán, hogy megszületett kislánya, Abigél.
