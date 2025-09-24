Hatalmas a boldogság: élete legszebb és legfontosabb napját ünnepelte Szabó Ádám és felesége

Élete talán legszebb időszakát éli jelenleg Szabó Ádám és felesége, Jennifer. A házaspár már egy ideje vágyott a gyermekáldásra, így az örömük nem is lehetett volna nagyobb, amikor júniusban világra jött a kisfiuk, Ádin. A minap pedig egy igen jeles alkalmat ünnepeltek meg, immáron hármasban. Szabó Ádám erről a közösségi oldalán számolt be részletesebben.
2024- Az előző és egyben első házassági évfordulónk napján jutottunk arra az elhatározásra, hogy szeretnénk a szerelmünkből a legjobbat kihozni, amit Isten adhat nekünk
- írta Szabó Ádám, majd úgy folytatta, 2025-re ezt megadatott.
Most már hárman ünnepelhetjük ezt a napot. Szeptember 23 duplán lett életünk legszebb és legfontosabb napja. Mi mindent megteszünk azért, hogy úgy éljük mindennapjainkat és olyan legyen az életszínvonalunk, hogy több tíz évig együtt lehessünk a csodával, akit Isten adott nekünk! Boldog második házassági évfordulót!
- tette hozzá az énekes.
