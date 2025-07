Így van most Vajna Tímea két babával a császármetszés után

Egy újszülöttel egyébként is rendkívül nehéz, hiszen kis túlzással ikrek a gyerekei, ráadásul a császármetszés utáni húzódó sebbel felkelnie is nehéz az ágyból. Timi elárulta, hogy az első napokban alig tudott pihenni, mert fel-alá rohangál a lépcsőn, éjszaka két-három óránként felkel szoptatni. Ugyanakkor vannak olyan barátnői, akikre számíthat és akik elképesztően sokat segítenek neki áthidalni a kezdeti nehézségeket a babákkal. Vajna Tímea férje mindenben támogatja a családot, de mint Timi mondja, segítség nélkül egyelőre nem is tudná egyelőre ellátni őket, mert sokszor azt sem tudja, hogy melyikük sír.

Vajna Tímea gyermeke az első találkozás óta oldódott

A kis Ben érthető módon még nem tudja teljesen felfogni, hogy mi történik körülötte, azt azonban érzékeli, hogy édesanyja már nem száz százalékosan tudja rászánni minden figyelmét. Amikor először meglátta anyukája ölében a kishúgát, nyugtalanná is vált, de amikor már Zoli kezében volt, akkor szeretetteljesen megsimogatta Hailey-t. A két testvérnek az első hónapokban nyilván nehéz lesz, de idővel ez majd enyhül és bizonyára fantasztikusan jó kapcsolatban lesznek egymással, hiszen olyan családba születtek, ahová már nagyon várták őket.

Ráthonyi-Palácsik Tímea új Instagram posztjában egyébként megnyugtatta követőit, hogy napról napra jobban van és hálás a rengeteg pozitív jókívánságért és tanácsért, amiket üzenetben kap. A bejegyzés alatt rengeteg magyar híresség is gratulált neki, többek között Rubint Réka, Zimány Linda, Gelencsér Tímea, Kulcsár Edina, Horváth Éva, Liptai Claudia és természetesen Kandász Andrea is, aki az utolsó, szülés előtti interjút készítette Timivel.