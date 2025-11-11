52 évesen harmadjára is apuka lett a Kincsvadászok sztárja: ezt üzenték neki kereskedőtársai

November 6-án közösségi oldalán tudatta az örömteli hírt a Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás, hogy immár háromgyermekes édesapa. A Kincsvadászok sztárjának nagy álma vált valóra, hiszen a 24 éves Tamás és a gimnazista Milán után kislánya született, aki a Fejes Mira Mia nevet kapta.
November 25-től új részekkel érkezik a TV2 műtárgy-kereskedő show műsora. A Kincsvadászok sztárjai nemcsak ennek örülnek, hanem annak, hogy megszületett Fejes Tamás harmadik gyermeke.
Debrecenben futótűzként terjedt a hír, már ajándékokat is küldtek be a kórházba. Egyrészről nagyon hálás vagyok a rajongóimnak, hogy ennyire szeretnek, ennyire követnek és ennyire tudni akarnak mindent rólam, de szeretném mindenkinek elmondani, hogy nagyon jólesik minden jókívánság, de ezt szeretnénk magánügyként kezelni
– mondta a Tények Pluszban a Tankcsapda dobosa, akinek kereskedőtársai is üzentek a műsorban.
„Nagy öröm volt számunkra, amikor megkaptuk az üzenetet egy kedves fényképpel a kis Miráról. Nagyon vártuk már, mert végre nem kellett titkolóznunk, hogy Fejes Tominak gyermeke fog születni, mert mi már tudtuk a Kincsvadászok forgatása alatt”
– árulta el Dr. Katona Szandra, aki rátalált a Remény hegedűjére.
Molnár Viktor pedig azt mesélte, hogy a zenész régi álma vált valóra Mira születésekor, mert gyakran emlegette, hogy mennyire boldog lenne, ha egy kislány is érkezne az életébe.
„Tomika, nagyon-nagy szeretettel gratulálok a gyermek érkezéséhez, bár nyilván számunkra ez nem volt titok, tudtunk róla, de ettől még hatalmas örömmel gondolunk rád, bár azt kicsit sajnálom, hogy nem tudtam részt venni a tejfakasztó bulin, de gondolom, ami késik, nem múlik!”
Megyesi Balázs, a Kincsvadászok szakértője szerint mostantól Fejes Tamás éjszakánként nem a dobverők hangját fogja hallani.
„Én várom azt a percet, amikor nem a régiségeket nézegetjük a telefonunkban a forgatási szünetekben, hanem mutatja majd Tomi a rózsaszínű pónikat, meg unikornis plüssöket, hogy mit kéne vennie a gyerkőcnek. Szerintem ha valaki kislányos apuka lesz és otthon titokban tütüben játszik balerinásat a gyerekekkel, az Tomi lesz, mert csupa szeretet az ember!”
Fertőszegi Péternek már tervei is vannak arra az esetre, ha a dobos bevinné kislányát a műtárgy-kereskedő show forgatására.
Tomi gratulálok nektek a kis Mirához, láttam a fotókat, tündéri baba. Olyan szép, mint az anyukája, de remélem olyan kis csibész lesz, mint az apukája! Majd, ha a Kincsvadászok nem tudom hanyadik évadát forgatjuk és betotyog a stúdióba, akkor elsőként szeretnék részt venni az elkényeztetésében hatalmas örömmel!
